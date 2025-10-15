Battipaglia, tentano di evitare un posto di blocco: fermati due georgiani

La Polizia di Stato ferma due cittadini georgiani, uno espulso dal territorio nazionale

A cura di Redazione Infocilento
Polizia

Nella serata del 14 ottobre, la Polizia di Stato ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio a Battipaglia, disposto dal Questore di Salerno nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione dei reati e al contrasto dell’immigrazione irregolare.

Il controllo e il tentativo di fuga

Durante le operazioni, una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia ha intimato l’alt a un’autovettura con targa francese che, alla vista degli agenti, ha tentato di sottrarsi al controllo.

Il veicolo è stato prontamente raggiunto e fermato. I due occupanti, entrambi cittadini georgiani, sono risultati privi di documenti di identità e sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti del caso.

Le verifiche hanno consentito di accertare che uno dei due uomini era sprovvisto di documenti validi per l’identificazione, mentre l’altro risultava irregolare sul territorio nazionale.

I provvedimenti

Il primo è stato denunciato, mentre nei confronti del secondo è stato emesso un provvedimento di espulsione con accompagnamento presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Palazzo San Gervasio (Potenza).

