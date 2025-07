Battipaglia, silenziatore per arma da fuoco nascosto in auto: arrestato

Nel pomeriggio del 16 luglio u.s. personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno ha tratto in arresto B.G., cl. 90, gravato da numerosi precedenti penali, per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e armi, poiché responsabile del reato di porto abusivo di parte di arma da sparo.

L’operazione

In particolare, secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria operante, durante un servizio di controllo dinamico dei veicoli nel comune di Battipaglia, operatori della Squadra Mobile individuavano una persona sospetta alla guida di un veicolo e, all’esito di perquisizione personale e veicolare, veniva rinvenuto un silenziatore per arma corta da sparo all’interno del bracciolo centrale del veicolo.

L’uomo veniva dichiarato in arresto e accompagnato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’A.G., per la convalida.