Battipaglia, “Rotatoria assassina sulla SS18”: Italia dei Diritti denuncia il pericolo e chiede interventi urgenti

Il movimento Italia dei Diritti De Pierro torna a occuparsi delle criticità che colpiscono la rete viaria nazionale. In questo caso ritorna nella provincia di Salerno dove il segretario provinciale IdD Corrado Fella segnala una rotatoria sulla SS 18 che mette in serio pericolo gli automobilisti che la percorrono, e i numerosi incidenti che si verificano in questo tratto di strada ne sono la prova.

“Rotatoria assassina”

“Parliamo della nuova rotatoria costruita a Battipaglia sulla SS 18 nei pressi del supermercato MD, prima dello stadio” dice Corrado Fella segretario provinciale per Salerno del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro. “Questa rotatoria, pur essendo segnalata, appare improvvisa agli occhi degli automobilisti in quanto la segnaletica verticale risulta coperta dalle piante ornamentali posizionate in loco dal comune. Questo sta causando sinistri più o meno gravi quasi quotidianamente proprio perché le palme piantumate a lato strada coprono i segnali che avvertono gli automobilisti della presenza della rotatoria.

Le richieste

I segni dei precedenti incidenti sono ancora ben visibili visto che pezzi di autovetture coinvolte giacciono ancora sull’asfalto. Chiediamo quindi a chi di competenza di ovviare a questo problema che mette in pericolo l’incolumità dei cittadini che percorrono la SS 18, il comune per le palme che coprono i segnali che preavvisano della rotatoria, e l’ANAS perché si accerti che la segnaletica sia ben visibile agli automobilisti. Un sindaco deve garantire la sicurezza dei cittadini – conclude Corrado Fella – in questo caso sembra che il Primo Cittadino di Battipaglia non riesca a farlo”.

Carlo Spinelli responsabile nazionale per la Politica Interna dell’Italia dei Diritti De Pierro aggiunge: “Purtroppo non sono poche in Italia le situazioni di pericolo dovute alla superficialità con le quali si monitorano le strade italiane, e la scarsa manutenzione delle stesse dagli enti competenti.

In questo caso le responsabilità vanno divise tra il comune di Battipaglia, che per abbellire il tratto di strada che precede una rotatoria, ha piantumato delle palme che coprono, in alcuni punti anche totalmente, la segnaletica verticale, e l’ANAS perché essendo una strada statale dovrebbe tenere sotto controllo la rete viaria di propria competenza e provvedere affinché i pericoli sulle strade vengano azzerati, almeno quelli derivanti dai mancati controlli e dalla scarsa manutenzione.

Come movimento continueremo a segnalare e denunciare le situazioni di pericolo create dalla fatiscenza delle infrastrutture – conclude Spinelli – la salute e l’incolumità fisica degli italiani deve essere garantita dalle istituzioni ma alcune volte queste latitano”, conclude.