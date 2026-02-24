Battipaglia: prosegue l’installazione dei “cassonetti intelligenti” nei parchi residenziali

Prosegue l’installazione dei cassonetti intelligenti a Battipaglia. Ermetici e decisamente più gradevoli alla vista rispetto ai bidoni carrellati, i cassonetti intelligenti, presentano notevoli vantaggio per i cittadini. Innanzitutto, sono privi di odori; aspetto non di poco conto atteso il luogo della loro installazione, all’interno e/o nei pressi dei condomini, con un pedissequo via vai di persone. Ma soprattutto, in virtù di questo innovativo strumento, si potrà conferire tutte le tipologie di rifiuti, in ogni giorno e in qualsiasi orario, senza dover più attendere il giorno indicato dal calendario di conferimento.

Ecco come funzionano i cassonetti

Naturalmente, i cassonetti “intelligenti” saranno ad uso esclusivo del condominio a cui sono abbinati. Difatti, a ciascun singolo residente verrà rilasciata un’apposita tessera magnetica personale, e solo con essa si potrà procedere con l’apertura del cassonetto. L’intervento in questione, reso possibile in virtù di un finanziamento di 1.000.000,00 di euro, da fondi PNRR, intercettati da questa amministrazione, successivo alla Delibera di Giunta n. 28 del 10.02.2022 di approvazione del progetto, sta prevedendo l’installazione dei “cassonetti intelligenti”, presso diversi condomini.

I punti dove sono già installati i cassonetti

Operazione, questa, già in corso e che si concluderà entro il 7 aprile 2026. Ricordiamo, che i cassonetti intelligenti risultano già installati anche presso: Istituto comprensivo Fiorentino (plesso in via De Gasperi), Istituto #Salvemini (plesso in via Ravenna), Istituto comprensivo “Gatto” (plesso in via Capone), “Marconi” (plesso in via Ionio) e presso l’Istituto comprensivo “Penna” (plesso in via Archimede).

«Si tratta di un progetto pilota, ma abbiamo l’intenzione di dotare ogni parco residenziale cittadino di cassonetti intelligenti, in quanto molto più comodi per la popolazione che viene così svincolata dal calendario ordinario di raccolta differenziata – così la sindaca Cecilia Francese»