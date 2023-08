Battipaglia: prendono il via i lavori di completamento delle cappelle cimiteriali

E’ di queste ore la decisione di dare il via al completamento per la costruzione delle cappelle cimiteriali. Il programma per le edicole funerarie autofinanziate dai privati è completo e definito.

“L’appalto è stato aggiudicato al Gruppo Italgeco in possesso di una rilevante esperienza nel settore dell’edilizia cimiteriale maturata tra l’altro su tutto il territorio nazionale. Contiamo – spiegano dal Comune – di consegnare le chiavi di questo ultimo blocco di cappelle ai legittimi assegnatari nel termine massimo di sei mesi.

Gli interventi

L’Amministrazione sta programmando ulteriori interventi di edilizia cimiteriale che puntano soprattutto all’uso razionale di tutti gli spazi del nostro cimitero a partire dalla realizzazione di nuovi loculi lungo le mura di cinta”.

Manutenzione ordinaria e pulizia quotidiana del cimitero con la presenza costante della società in house: si riparte da qui.

“Alba srl, che da già un ottimo contributo al decoro e al funzionamento del cimitero attraverso una collaborazione davvero esemplare con i dipendenti comunali, sarà sempre più centrale nella gestione futura che dovrà puntare, sin dai prossimi mesi, alla completa digitalizzazione delle procedure, all’efficienza gestionale e alla massima cura nell’accoglienza dei cittadini”, conclude la Sindaca Francese.