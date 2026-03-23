Cronaca

Battipaglia, paura in località Aversana: spunta un ordigno bellico. Chiuse scuole e chiesa

Ritrovato un ordigno bellico a Battipaglia, località Aversana. Area isolata, scuole e chiesa chiuse in attesa degli artificieri. Tutti gli aggiornamenti

Antonio Elia
Ordigno

Momenti di apprensione nella zona di Aversana, dove il ritrovamento di un ordigno bellico, risalente con ogni probabilità alla Seconda Guerra Mondiale, ha fatto scattare immediatamente il protocollo di sicurezza.

Il rinvenimento, avvenuto nei pressi della chiesa dei Santi Giuseppe e Fortunato, è stato segnalato da un residente. La risposta delle autorità è stata tempestiva per scongiurare ogni rischio per la pubblica incolumità.

Le misure di sicurezza

Per garantire la massima protezione ai cittadini e ai passanti, le forze dell’ordine hanno disposto:

L’isolamento immediato dell’intera area circostante il punto del ritrovamento.

La chiusura precauzionale della chiesa dei Santi Giuseppe e Fortunato.

L’interruzione delle attività in due plessi scolastici situati nelle immediate vicinanze.

L’intervento delle autorità

Sul posto sono attualmente impegnati i Carabinieri, che presidiano i varchi d’accesso e coordinano le operazioni di messa in sicurezza. Della vicenda è stata ufficialmente informata la Prefettura, che monitora costantemente l’evolversi della situazione.

Attesi gli artificieri

Il ritorno alla normalità è ora legato all’intervento degli artificieri, attesi nelle prossime ore per valutare lo stato dell’ordigno e procedere alle delicate operazioni di disinnesco o rimozione.

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