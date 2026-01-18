Battipaglia investe nel decoro urbano: in arrivo 125 nuovi cestini per il centro

L’Amministrazione comunale di Battipaglia ha avviato un piano mirato alla riqualificazione degli spazi pubblici attraverso una gestione più efficiente dei rifiuti nel nucleo centrale della città. Con una specifica determina dirigenziale del Settore Tecnico, è stato ufficializzato l’affidamento alla società Georeset Srl per la fornitura di 125 nuovi cestini gettarifiuti. L’iniziativa punta a sostituire le vecchie isole ecologiche, ormai obsolete o danneggiate, con nuovi contenitori funzionali. L’operazione prevede un investimento complessivo di 59.999 euro (IVA inclusa), rappresentando un tassello fondamentale nel percorso di valorizzazione del contesto urbano.
Sostituzione delle strutture obsolete e sicurezza
La necessità dell’intervento nasce da una precisa analisi dello stato dei luoghi riportata negli atti ufficiali. La progressiva rimozione dei vecchi cassonetti stradali, seguita all’implementazione del servizio di raccolta porta a porta, insieme a reiterati episodi di vandalismo, ha creato carenze nel conferimento dei piccoli rifiuti quotidiani. Le strutture preesistenti, spesso deteriorate, costituivano inoltre un potenziale pericolo per l’incolumità dei cittadini.
Negli atti si legge infatti che “le strutture deteriorate, in alcuni casi, rappresentavano anche un rischio per i passanti a causa delle lamiere e delle parti danneggiate rimaste sul posto”. La nuova fornitura mira quindi a garantire una dotazione uniforme, sicura e funzionale su tutto il territorio interessato.
Obiettivi della riqualificazione e copertura finanziaria
L’operazione si pone il duplice scopo di migliorare l’estetica cittadina e incentivare il senso civico. Da una parte si intende “favorire comportamenti più corretti da parte dei cittadini, incentivando il conferimento dei rifiuti nei cestini e il rispetto della raccolta differenziata”, dall’altra si punta a restituire ordine alle vie del centro, parametro essenziale per la qualità urbana percepita.
La sostenibilità economica del progetto è garantita dalle risorse stanziate nella variazione al bilancio di previsione 2025/2027, recentemente approvata dal Consiglio comunale per rispondere con urgenza alle esigenze di igiene e decoro della comunità.