Battipaglia, incidente in via Belvedere: auto della Polizia Municipale finisce contro un palo

Incidente singolare questa mattina a Battipaglia, in via Belvedere, per cause ancora in corso di aggiornamento. Una vettura di servizio della Polizia Locale ha impattato contro un palo della pubblica illuminazione.

I soccorsi

L’incidente di via Belvedere è avvenuto nei nei pressi del distributore Agip. La Fiat Punto in servizio ha terminato la sua corso bloccandosi contro il palo in ghisa della illuminazione stradale. L’incidente ha attirato l’attenzione di numerosi passanti che hanno subito allertato i soccorsi.

L’agente in servizio è stato immediatamente soccorso e trasferito in ospedale. Stando a quanto si apprende le sue condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni.

Dell’uomo si sono presi cura i camici bianchi dell’ospedale Santa Maria della Speranza.

La ricostruzione dei fatti è affidata ai carabinieri della locale compagnia.