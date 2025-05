Battipaglia in lutto per la scomparsa di Luigi Savo, 27enne vittima di un incidente sulla A2: oggi i funerali

Un’onda di tristezza ha travolto Battipaglia alla notizia della prematura scomparsa di Luigi Savo, un giovane di soli 27 anni. Savo ha perso la vita in un tragico incidente stradale verificatosi lungo l’autostrada A2, nel tratto compreso tra Eboli e Campagna. Il giovane viaggiava in sella alla sua Kawasaki in compagnia di altri motociclisti, quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, ha perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Vani i soccorsi, cordoglio nel rione Belvedere

L’allarme è stato lanciato immediatamente dagli amici che viaggiavano con Luigi, ma all’arrivo dei sanitari del Vopi sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

La notizia della sua morte ha sconvolto l’intero rione Belvedere di Battipaglia, dove Luigi era conosciuto e benvoluto da tutti. Numerosi messaggi di cordoglio sono giunti alla famiglia non appena la triste notizia si è diffusa in città.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente

Le forze dell’ordine, in particolare la Polizia Stradale, sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha causato la morte di Luigi Savo.

La comunità di Battipaglia, intanto, si prepara a dare l’ultimo saluto al 27enne oggi pomeriggio, alle ore 16:30, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie.