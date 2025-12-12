Battipaglia: denunciato titolare di un Canapa Shop

Nella giornata di ieri, 11 dicembre 2025, personale della Polizia di Stato del Commissariato di Polizia Distaccato di Battipaglia ha deferito in stato di libertà un commerciante del luogo, titolare di un Canapa Shop ubicato nel Comune di Battipaglia.

I controlli della Polizia in virtù del nuovo pacchetto sicurezza

L’attività rientra nei mirati controlli di Polizia Giudiziaria e Amministrativa avviati a seguito dell’introduzione del nuovo “pacchetto sicurezza” emanato dal Governo, che ha modificato la precedente normativa in materia di canapa. La disciplina vigente prevede, infatti, il divieto di detenzione, importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze di canapa, anche se provenienti da varietà certificate e con contenuto di THC inferiore allo 0,5%.

Nel corso del controllo presso l’esercizio commerciale, gli operatori rinvenivano, in diversi punti dell’attività, numerose infiorescenze di canapa riposte in contenitori di vetro e buste di plastica, nonché materiale per il confezionamento e strumenti atti alla pesatura. Inoltre, all’interno di un incavo ricavato in un mobile, veniva trovata una mazza da baseball, detenuta senza giustificato motivo.

La sostanza recuperata veniva sottoposta ad analisi tecniche presso questi Uffici, risultando positiva al test dei cannabinoidi, per un peso complessivo superiore a 900 grammi netti. Per tali motivi, il titolare dell’attività veniva indagato in stato di libertà per reati in materia di stupefacenti e per detenzione illegale di arma impropria.

Le sanzioni

Nei suoi confronti sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per violazioni relative alla normativa sull’esposizione della documentazione obbligatoria, per un importo complessivo superiore ai mille euro. La Polizia di Stato prosegue nelle attività di controllo del territorio e nel monitoraggio degli esercizi commerciali, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente e la tutela della sicurezza pubblica.