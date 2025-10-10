Battipaglia: controlli su bici elettriche e monopattini, scattano le sanzioni

Mezzi elettrici modificati, trasformati in veri e propri ciclomotori con velocità maggiore del consentito. Scattano i sequestri

A cura di Comunicato Stampa
Bici e monopattini elettrici

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato, con l’ausilio della Polizia Municipale del Comune di
Battipaglia, ha effettuato un servizio straordinario di controllo sul territorio cittadino finalizzato
alla prevenzione e alla repressione delle violazioni legate all’uso di biciclette elettriche e monopattini.

I controlli e le sanzioni

Durante l’attività, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia e della
Polizia Stradale di Salerno hanno sequestrato 5 velocipedi per accertamenti tecnici, poiché so-
spettati di modifiche che ne aumentavano la potenza oltre i limiti consentiti dalla legge.
Inoltre, diversi conducenti di monopattini elettrici sono stati sanzionati per la mancata osser-
vanza dell’obbligo di indossare il casco.

Incremento dell’utilizzo di mezzi elettrici e modifiche non consentite

Negli ultimi mesi si è registrato un forte incremento nell’utilizzo di mezzi elettrici leggeri, spesso
accompagnato da comportamenti imprudenti o da modifiche non consentite. Tali condotte – che
trasformano le biciclette a pedalata assistita in veri e propri ciclomotori – aumentano in modo
esponenziale il rischio di incidenti, a causa della pericolosità che deriva dalla mancanza di sistemi di protezione e di frenata adeguati alle elevate velocità raggiunte proprio grazie alle modifiche tecniche e a motori più potenti del consentito, spesso con gravi conseguenze per gli stessi conducenti.

L’iniziativa rientra nel più ampio impegno della Polizia di Stato per la tutela della sicurezza stradale e la sensibilizzazione dei cittadini a un uso corretto e responsabile dei veicoli elettrici.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

LEGGI ANCHE: