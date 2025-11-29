Battipaglia, atti osceni nei pressi dell’istituto alberghiero: individuato il presunto responsabile

Svolta nelle indagini riguardanti episodi di presunte molestie avvenuti recentemente a Battipaglia. Gli agenti della Polizia Municipale hanno individuato il presunto autore degli atti osceni in luogo pubblico consumati a poca distanza dall’Istituto Alberghiero della città. L’operazione ha permesso di dare un volto all’uomo che, nei giorni scorsi, avrebbe destato allarme e preoccupazione tra la popolazione scolastica e le famiglie.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo quanto emerso dalle attività investigative, il responsabile sarebbe un giovane del posto, impiegato come dipendente di una attività commerciale della zona. La dinamica dei fatti, ricostruita dagli inquirenti, delinea un comportamento grave e reiterato: l’uomo si sarebbe avvicinato ad alcune studentesse nei pressi del plesso scolastico e, in modo repentino, si sarebbe abbassato i pantaloni compiendo atti osceni davanti alle ragazze.

Il ruolo decisivo delle telecamere

Fondamentale per l’identificazione del soggetto è stato l’utilizzo della tecnologia di controllo urbano. Ad incastrare il giovane sono stati i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate nelle strade adiacenti alla scuola. Il presunto responsabile si muoveva a bordo di un monopattino elettrico. Attualmente, la posizione del giovane è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria che valuterà i provvedimenti da adottare.