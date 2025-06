Balnaea Sport & Wellness: il centro sportivo ideale per il benessere fisico e mentale

Situato nel cuore di Battipaglia, il centro Balnaea Sport & Wellness rappresenta un punto di riferimento per chi desidera coniugare attività fisica, benessere e divertimento. Con una superficie di 6.000 mq, la struttura offre una vasta gamma di servizi, tra cui tre piscine, una sala fitness attrezzata, corsi di gruppo, un centro benessere e un’area ristorante/bar.

Il Camp Estivo: un’esperienza unica per i più giovani

Il camp estivo di Balnaea è pensato per offrire ai bambini e ragazzi un’esperienza all’insegna dello sport, del gioco e dell’apprendimento. Le attività proposte spaziano dal nuoto, con la possibilità di conseguire brevetti riconosciuti dalla Federazione Italiana Nuoto, a corsi di fitness, danza e giochi all’aperto. Ogni settimana è caratterizzata da eventi speciali, come gare sociali e prove di acquaticità, che permettono ai partecipanti di mettersi alla prova in un ambiente stimolante e sicuro.

Una struttura all’avanguardia per ogni esigenza

Balnaea non è solo un centro sportivo, ma un vero e proprio luogo di aggregazione e benessere. La struttura è dotata di una piscina semiolimpionica, una piscina dedicata alle attività acquatiche per neonati e una sala fitness con attrezzi Tecnogym. Sono disponibili anche corsi di spinning, aerobica, arti marziali e molto altro. Per il relax, gli ospiti possono usufruire di sauna, bagno turco e massaggi olistici. Inoltre, l’area benessere comprende una culla emozionale e sentieri ideali per rigenerarsi dopo una giornata intensa.

Un ambiente sicuro e accogliente

La sicurezza e il comfort degli utenti sono priorità assolute per Balnaea. La struttura è accessibile anche a persone con disabilità e offre ampi parcheggi gratuiti. Gli spogliatoi sono moderni e sempre puliti, e il personale è altamente qualificato e disponibile a soddisfare ogni esigenza. Balnaea Sport & Wellness rappresenta la scelta ideale per chi cerca un centro sportivo completo, sicuro e accogliente. Il camp estivo offre ai più giovani l’opportunità di crescere, divertirsi e apprendere in un ambiente stimolante e professionale. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza all’insegna dello sport e del benessere con Balnaea.