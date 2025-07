Balnaea sport e wellness: mens sana in corpore sano

Balnaea è molto più di un semplice centro sportivo: è un luogo pensato per il benessere completo della persona, dove allenamento, relax e socialità si fondono in un ambiente accogliente e moderno.

I servizi

La struttura dispone di una piscina semiolimpionica e di una vasca dedicata alle attività acquatiche per neonati, oltre a una sala fitness attrezzata con macchinari Tecnogym. A disposizione degli utenti c’è una vasta proposta di corsi: funzionale, pilates, total body, stretching, spinning, aerobica, arti marziali e molto altro, seguiti da istruttori qualificati e disponibili. Per un lavoro più mirato, sono presenti aree dedicate all’allenamento funzionale, una sala spinning attrezzata, spazi per pilates e stretching, e una saletta riservata ai corsi personalizzati. Non manca il supporto del personal training, per chi desidera un percorso su misura.

Centro ideale per chi cerca uno stile di vita sano

Dopo l’attività fisica, è possibile concedersi momenti di relax nell’area benessere, che include sauna, bagno turco, massaggi olistici, culla emozionale e sentieri rigeneranti. Balnaea Sport & Wellness è il centro ideale per chi cerca uno stile di vita sano in un ambiente completo e curato in ogni dettaglio.