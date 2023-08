Auto si ribalta nella notte ad Agropoli, illesa la conducente

Ennesimo incidente stradale questa notte alle 4.30 in via Risorgimento ad Agropoli. Un Fiat Panda, per cause ancora in via di accertamento, si è capovolta. All’interno dell’auto una donna non residente che fortunatamente è uscita illesa dall’abitacolo. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che la donna abbia urtato contro un’altra macchina parcheggiata sulla strada e l’impatto l’abbia fatta cappottare.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri della radiomobile della locale stazione agropolese, i Vigili del Fuoco e due ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118.

Per la donna non è stato necessario il ricovero in ospedale, ha riportato solo qualche escoriazione.

I precedenti

Altri sinistri del genere si sono verificati sempre nei pressi del Lungomare San Marco negli ultimi tempi.

Nei giorni scorsi, invece, un episodio simile si è registrato nei pressi dello svincolo Prignano Cilento della Cilentana quando un’auto, una C3 con a bordo alcuni giovani, si è ribaltata mentre procedeva in direzione del centro collinare.

Anche in questo caso non sono state coinvolte altre vetture e le persone a bordo sono riuscite ad uscire illese dall’abitacolo.