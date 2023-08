Villammare, 67enne investito sulla SS18. Auto si ribalta nei pressi di Prignano

Incidente stradale nel pomeriggio a Villammare. Un uomo di 67 anni originaria del napoletano ma residente a Perugia è stato investito da un’auto di passaggio mentre attraversava la strada nei pressi del camping Uliveto. Il malcapitato è stato immediatamente soccorso dai presenti. Sul posto sono poi intervenuto i sanitari del 118. Per fortuna ha riportato soltanto lievi contusioni.

I soccorsi e la dinamica

Sul posto tempestivo l’intervento degli uomini della Polizia Stradale di Sapri agli ordini del Sostituto Commissario Silvio Riccio. A loro il compito di accertare la dinamica del sinistro e appurare eventuali responsabilità.

incidente allo svincolo della Cilentana

Un altro incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi nei pressi dello svincolo di Prignano Cilento della Cilentana. Un’auto, una Citroen C3, con a bordo alcuni giovani, si è ribaltata per cause ancora in via di avveramento.

La vettura si è adagiata su un lato. Illese le persone a bordo. Sulla dinamica indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli.