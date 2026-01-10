Auletta, cinghiali a spasso nel centro del paese

La presenza dei cinghiali nei centri abitati non è più un episodio isolato. Anche ad Auletta, come in altri comuni del Tanagro e del Vallo di Diano, negli ultimi tempi si moltiplicano le segnalazioni di animali avvistati tra le strade del paese e nelle zone periferiche.

Un’emergenza diffusa

Un fenomeno che desta crescente preoccupazione tra i cittadini, sia per i rischi alla sicurezza, soprattutto lungo le strade, sia per i gravi danni alle coltivazioni denunciati dagli agricoltori. I branchi, sempre meno timorosi dell’uomo, si spingono fino ai centri urbani in cerca di cibo.

Le amministrazioni locali e le associazioni di categoria chiedono da tempo interventi strutturati e piani di contenimento efficaci, per tutelare la popolazione e salvaguardare l’economia agricola del territorio.

Per i residenti delle aree interne, la convivenza con questi animali selvatici sta diventando sempre più difficile: la convivenza diventa insostenibile quando gli avvistamenti si spingono nei cortili, nei giardini e tra i bidoni della spazzatura dei paesi, con rischi reali per la sicurezza delle persone e degli animali domestici.