Attivato il Servizio Navetta “Estate 2025” a San Mauro Cilento

Il Comune di San Mauro Cilento ha annunciato l’avvio del Servizio Navetta “Estate 2025”, un’iniziativa volta a migliorare la mobilità di residenti e turisti durante la stagione estiva. Il servizio sarà operativo da oggi, giovedì 10 luglio e proseguirà fino al 6 settembre, coprendo un periodo significativo per le attività turistiche e ricreative nella zona. L’obiettivo è facilitare i collegamenti tra le diverse frazioni e le rinomate località costiere.

Percorsi, Orari e Potenziamento del Servizio

La navetta collegherà i principali punti di interesse all’interno del Comune di San Mauro Cilento. Le fermate previste includono Casal Soprano, Casal Sottano, Mezzatorre e Acciaroli (specificamente S. Primo e Porto). Gli orari di andata e ritorno sono stati elaborati per coprire l’intera giornata, garantendo flessibilità agli utenti. È previsto un potenziamento del servizio: le corse indicate con un asterisco (*) saranno attive dal 1° agosto al 6 settembre, offrendo una maggiore frequenza di passaggi nel periodo di punta della stagione.

Costi e Punti Vendita dei Biglietti

Il costo del biglietto per usufruire del servizio navetta è stato fissato a 1 euro, rendendolo accessibile a tutti. Una particolare attenzione è stata riservata ai più giovani, con la gratuità estesa ai ragazzi fino ai 12 anni. I biglietti potranno essere acquistati in diversi punti distribuiti sul territorio comunale per facilitare l’accesso al servizio. I punti vendita includono la Sede Comunale, il Bar Centrale e il Punto Blu in Piazza A. Mazzarella, il Bar Meeting II in Via Provinciale.

A Mezzatorre, i biglietti saranno disponibili presso il Bar Miramare in Viale Di Gregorio, mentre ad Acciaroli presso il Bar Tabacchi Petillo in località S. Primo e la Rosticceria Buon Boccone al Porto. L’iniziativa mira a promuovere una mobilità più sostenibile e a ridurre il traffico veicolare nelle aree più frequentate.