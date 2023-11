Atti persecutori verso i familiari, una misura cautelare nei confronti di un 58enne

Il 1 novembre u.s., a Salerno, i Carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare “dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai prossimi congiunti” emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di un 58enne per atti persecutori nei confronti dei familiari, a seguito delle diverse segnalazioni da parte della madre, del fratello e della nipote per le protratte minacce, percosse e lesioni subite per mano dell’indagato.

Il provvedimento cautelare, è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.