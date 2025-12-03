Atena Lucana Scalo, torna “Botteghe di Natale”: 6 giorni tra artigianato, street food e magia per i più piccoli

Atena Lucana Scalo si prepara a vivere l’atmosfera delle feste con la terza edizione di “Botteghe di Natale”, in programma nei weekend 5-6-7 e 12-13-14 dicembre 2025. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Atena Lucana, con il patrocinio del Comune, quest’anno si sposta nel piazzale antistante l’Auditorium, trasformato per l’occasione in un vero e proprio villaggio natalizio. L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 dicembre alle ore 18:00, alla presenza delle autorità locali, dei volontari e degli espositori.

Tra artigianato, street food e magia



Botteghe artigianali con prodotti fatti a mano e idee regalo; stand gastronomici con specialità tipiche del territorio; artisti di strada e animazione itinerante, la Casa di Babbo Natale, particolarmente attesa dai bambini.

All’interno dell’Auditorium sarà attivo un baby parking dedicato ai più piccoli, patrocinato e sostenuto dalla BCC Magna Grecia. Un servizio pensato per consentire alle famiglie di visitare con calma il percorso natalizio mentre i bambini partecipano ad attività e giochi in uno spazio sicuro.

Gran finale con il “Pranzo con Babbo Natale”

La manifestazione si chiuderà domenica 14 dicembre con il tradizionale Pranzo con Babbo Natale, un momento pensato per regalare ai più piccoli un ricordo speciale del periodo natalizio.

Orari

Venerdì e sabato: 18:00 – 23:00

Domenica: 11:00 – 23:00

Per informazioni:

Pro Loco Atena Lucana – 340 3111956