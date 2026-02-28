Attualità

ASL Salerno, al via gli Ambulatori Virtuali di Comunità: la sanità di prossimità diventa digitale

L'ASL Salerno lancia gli Ambulatori Virtuali di Comunità: telemedicina e facilitatori digitali per televisite e piani terapeutici in 127 comuni

Ernesto Rocco
Telemedicina

La sanità salernitana segna un passo decisivo verso l’innovazione e l’abbattimento delle distanze geografiche. Lunedì 2 marzo, alle ore 11.00, presso l’Aula Blu della sede centrale di Via Nizza, l’ASL Salerno presenterà ufficialmente l’iniziativa sperimentale degli Ambulatori Virtuali di Comunità. L’evento si svolgerà in collegamento simultaneo con i 127 comuni coinvolti nel progetto, a testimonianza della capillarità di un intervento che mira a rivoluzionare l’accesso alle cure sul territorio.

Alla presentazione interverranno i vertici dell’Azienda Sanitaria Locale: il Direttore Generale, ing. Gennaro Sosto, il Direttore Sanitario Primo Sergianni e il Direttore Amministrativo Ferdinando Memoli.

Un modello organizzativo tra Telemedicina e Intelligenza Artificiale

Il cuore pulsante del progetto risiede in un modello organizzativo d’avanguardia, coordinato dalla UOC Governance dei Processi di Telemedicina e Intelligenza Artificiale, sotto la direzione di Antonio Coppola. Il sistema si avvale della competenza degli specialisti aziendali e dei reparti dell’ASL Salerno, impegnati direttamente nell’erogazione delle prestazioni in modalità remota.

Leggi anche:

Ambulatorio Virtuale di Comunità, anche Perito sigla accordo con l’Asl Salerno per i servizi sanitari

L’iniziativa non si limita alla tecnologia, ma si traduce in presìdi fisici di prossimità situati strategicamente in spazi comunali, sedi territoriali e strutture sociosanitarie. In questi luoghi, i cittadini potranno usufruire di servizi essenziali quali televisite di controllo, rinnovi di piani terapeutici e consulti specialistici, operando in piena conformità con le linee guida nazionali sulla telemedicina.

Inclusione e supporto: il ruolo del facilitatore digitale

Uno dei punti di forza del progetto è l’attenzione rivolta alle fasce di popolazione più vulnerabili. Gli Ambulatori Virtuali sono stati progettati per essere accessibili anche a persone anziane, fragili o non digitalizzate. Per superare il divario tecnologico, è stata prevista la figura del facilitatore digitale.

Questo operatore, appositamente formato, avrà il compito di guidare l’utente nell’accesso alle prestazioni, supportandolo nell’utilizzo della piattaforma e nell’attivazione degli strumenti necessari per la fruizione del servizio. Grazie a questa assistenza, l’innovazione tecnologica non rappresenta una barriera, ma uno strumento di inclusione e semplificazione della vita dei pazienti.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Ancel Keys Sanremo

Da Sanremo al Cilento: l’Ancel Keys e APF Valtellina uniscono l’Italia a CasaSanremo

L'IOC Ancel Keys protagonista a CasaSanremo 2026. Scopri come il gemellaggio con APF Valtellina sta costruendo un ponte educativo tra Nord e Sud all'insegna dell'eccellenza

Andrea Bellandi

“All’origine della pretesa cristiana” di Luigi Giussani: la presentazione a Salerno

Il libro, scritto dal fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione, a quasi quarant’anni dalla sua prima edizione, torna in libreria

Eboli, Icatt

Da Sanremo a Eboli: il riscatto passa per i libri

Successo per il coinvolgimento dell'ICATT di Eboli a Casa Sanremo Writers. Scopri gli autori premiati dai giurati speciali del concorso letterario.

Salernitana: domani la prima di Cosmi in panchina, la probabile formazione anti Catania

Cosmi potrebbe proporre Golemic al centro della difesa e Capomaggio nuovamente a centrocampo

Pulizia

Eboli: truccano i voti al liceo, la preside li manda a pulire il cortile. “Lavori socialmente utili per rieducare”

Tre studenti di un liceo di Eboli sorpresi a falsificare voti e firme. La scuola sceglie la linea della rieducazione: saranno impegnati nella cura del verde

Carabinieri Scafati

Scafati, spari dopo la rissa nel bar: il Questore sospende la licenza per 15 giorni

Chiusura di 15 giorni per un bar del centro di Scafati: il provvedimento del Questore dopo la rissa del 4 gennaio finita a colpi di pistola

Padre Frangetti

Addio a Padre Modesto Fragetti, frate cappuccino originario di Postiglione: una vita dedicata alla fede e agli ultimi

Numerosi i messaggi di cordoglio e commozione diffusi dalla Valle del Sele e dagli Alburni

Cantiere Sassano

Caso Sassano: cantiere agricolo o deposito di fuochi d’artificio? Scoppia la protesta, il Comune smentisce

Cresce la tensione a Sassano per un cantiere in zona agricola. I cittadini temono un deposito di fuochi d'artificio, ma il Comune chiarisce: "Pratica archiviata, è solo un deposito agricolo"

Eboli, lapide Calò

Eboli, tentato furto alla lapide dell’eroe Carmine Calò: rabbia e indignazione tra i cittadini

I malviventi avrebbero tentato di forzare e portare via la struttura in bronzo, probabilmente con l’intento di rivenderne il materiale

Ambulatorio Camerota

Camerota, attivato il servizio di Telemedicina, il sindaco: «giornata storica per la nostra comunità»

Un risultato che segna la fine di tanti “viaggi della speranza” e offre una risposta concreta soprattutto alle persone più fragili e agli anziani

Migranti

Progetti SAI per l’accoglienza: pioggia di fondi per i comuni di Cilento e Diano

Ecco i comuni ammessi a finanziamento

Domenico ospedale Monaldi

Caso Domenico Caliendo: indagati due medici salernitani. Sotto la lente il trasporto dell’organo e i tempi del trapianto al Monaldi.

Svolta nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo al Monaldi: indagati due medici di Salerno. Disposto l'incidente probatorio sul cuore