Ascea: un ricco calendario di eventi per celebrare la Pasqua, ecco il programma completo

Dal 12 al 21 aprile, Ascea si veste a festa con un programma ricco di iniziative pensate per grandi e piccoli: giochi, laboratori, musica, arte e tanto intrattenimento all’aria aperta per celebrare la Pasqua in allegria.

Il programma

Il programma prende il via sabato 12 aprile, alle 16.30 in Corso Elea, con “Paskía”, una divertente caccia al coniglio accompagnata da laboratori pasquali dedicati ai più piccoli. Domenica 13 aprile, il cuore della festa si sposta nella splendida cornice di Palazzo Ricci, dove a partire dalle 15.30 verranno aperti i giardini storici. In programma una caccia alle uova, musica e animazione per un pomeriggio di scoperta e divertimento in famiglia. Il calendario prosegue sabato 19 aprile con due appuntamenti: la mattina, dalle 10.30, al Parco Giochi di Marina di Ascea si terrà un laboratorio pasquale con baby dance e animazione. Nel pomeriggio, dalle 15.30, il Campetto di Baronia accoglierà i più piccoli con giochi, gonfiabili e attività guidate da animatori professionisti. Domenica 20 aprile, alle 16.00, la festa continua in Piazza Europa, che si trasformerà in un vero parco giochi all’aperto con gonfiabili e divertimento per tutti. Gran finale lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, con l’attesissimo appuntamento “Pasquetta Rapanuj” nella suggestiva zona scogliera, a partire dalle 12.00.

Tra tradizione, allegria e intrattenimento

Una giornata all’insegna della musica dal vivo, arte, street food e intrattenimento per tutte le età, immersi nella bellezza del paesaggio costiero. Il calendario di eventi è frutto della sinergia tra le associazioni locali e l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e offrire occasioni di incontro, festa e condivisione.