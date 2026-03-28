Attualità

Ascea, questa mattina la “Giornata della Legalità”: focus su violenza sulle donne e prevenzione

Si è svolta questa mattina, presso la Fondazione Alario per Elea Velia, la tredicesima edizione della Giornata della Legalità, quest’anno dedicata al tema del contrasto alla violenza sulle donne

Manuel Chiariello

Si è svolta questa mattina, presso la Fondazione Alario per Elea Velia di Ascea Marina, la tredicesima edizione della Giornata della Legalità, quest’anno dedicata al tema del contrasto alla violenza sulle donne.

La giornata

L’iniziativa, promossa dall’Istituto Comprensivo Parmenide, dal Liceo Scientifico Leonardo da Vinci e con la collaborazione della stessa Fondazione ospitante, ha visto docenti e studenti protagonisti di interventi e riflessioni sul significato della legalità e sull’importanza della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere, offrendo uno spazio di confronto e partecipazione attiva.

Gli interventi

All’evento hanno preso parte diverse istituzioni locali tra cui il sindaco di Ascea, Stefano Sansone, il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, e il sindaco di Casal Velino, Silvia Pisapia. Partecipazione anche presidente facente funzione della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, e del consigliere regionale della Campania Mimì Minella, che interverranno sui temi delle politiche sociali e delle strategie di contrasto alla violenza.

Hanno aderito all’iniziativa anche numerosi rappresentanti delle forze dell’ordine della provincia di Salerno, tra cui esponenti della Polizia Stradale, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e delle polizie municipali, insieme ai rappresentanti dei Comitati per le pari opportunità del territorio.

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