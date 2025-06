Ascea, apprensione per la scomparsa di Aniello D’Alessandro: avviate le ricerche

Ore di apprensione per la scomparsa di Aniello D’Alessandro, 70 anni, residente in Via di Porta Rosa ad Ascea Marina. L’uomo si è allontanato dalla propria abitazione e da quel momento non ha più fatto ritorno.

Le ricerche

La famiglia, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha immediatamente lanciato l’allarme e sporto denuncia presso i Carabinieri della locale stazione, che hanno attivato le ricerche nelle aree limitrofe.

Aniello D’Alessandro è descritto come un uomo alto, robusto, con occhi azzurri. Le forze dell’ordine stanno seguendo tutte le segnalazioni ricevute, concentrandosi in particolare nelle zone che l’uomo frequentava di più.

Al momento, però, non si registrano esiti positivi. Le ricerche proseguono a ritmo serrato.

La famiglia invita chiunque abbia visto l’uomo o sia in possesso di informazioni utili a contattare immediatamente le autorità.