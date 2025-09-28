Ascea: Albano Carrisi in visita agli scavi di Velia

L’artista è stato accompagnato dal primo cittadino, Stefano Sansone, e dal funzionario archeologo dei Parchi, Francesco Uliano Scelza

A cura di Chiara Esposito

Una mattinata all’insegna della storia e della cultura ha visto protagonista Albano Carrisi, che oggi ha visitato gli scavi archeologici di Velia, ad Ascea. L’artista è stato accompagnato dal primo cittadino, Stefano Sansone, e dal funzionario archeologo dei Parchi, Francesco Uliano Scelza. Presenti anche Luigi Rizzo, presidente della Pro Loco di Ascea, e lo scrittore Pino Aprile.

Una passeggiata tra la storia

La passeggiata tra i resti dell’antica città ha rappresentato un momento di incontro tra arte, memoria e identità, sottolineando l’importanza del sito archeologico come luogo simbolo della civiltà magnogreca e patrimonio di valore universale.

La presenza del celebre cantante ad Ascea si inserisce nel programma di Casa Sanremo OFF, rassegna itinerante che unisce musica, cultura e spettacolo. Al centro della serata, la presentazione del volume Il sole dentro (Mondadori), autobiografia in cui Carrisi ripercorre le tappe più significative della sua vita artistica e personale.

