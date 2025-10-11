Ascea, aggressione agli operatori del 118, la denuncia del Nursind Salerno: “Ora basta, serve protezione per chi salva vite”

Ancora un grave episodio di violenza ai danni del personale sanitario: nella giornata di ieri, gli operatori del 118 della postazione di Ascea Marina sono stati vittime di una vile aggressione da parte di un individuo che, secondo quanto riferito, li avrebbe accusati di aver impiegato troppo tempo a raggiungere il luogo di un soccorso. L’episodio, che ha coinvolto anche una donna dell’equipaggio, ha destato profonda indignazione tra gli operatori e tra i rappresentanti sindacali del Nursind Salerno, che denunciano una situazione divenuta ormai intollerabile.

La denuncia

“Non è più accettabile che chi presta soccorso venga aggredito mentre svolge il proprio dovere – dichiara Biagio Tomasco, segretario generale del Nursind Salerno -. Si tratta di un atto vile, ancor più grave perché ha coinvolto una collega donna costretta ad assistere a scene violente e inqualificabili. È dovere delle istituzioni proteggere chi lavora per tutelare la salute pubblica”.

Il sindacato sottolinea inoltre che non si tratta di un caso isolato: nella stessa postazione di Ascea Marina si sarebbero verificati ben quattro episodi di aggressione negli ultimi mesi, due dei quali – secondo quanto riferito – avrebbero visto coinvolti soggetti che siedono in consiglio comunale.

“È paradossale chiedere ai cittadini di rispettare e non aggredire gli operatori sanitari – afferma Adriano Cirillo, segretario amministrativo del Nursind Salerno – quando poi chi ricopre ruoli pubblici dà il cattivo esempio con comportamenti aggressivi e irresponsabili. Chiediamo al Sindaco di Ascea di fare piena chiarezza e di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili”.

Le richieste

Il Nursind Salerno ha indirizzato una formale segnalazione alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, chiedendo di accertare eventuali responsabilità penali, anche alla luce del decreto legge che inasprisce le pene per le aggressioni contro il personale sanitario e sociosanitario.

“Questi episodi non solo offendono la dignità dei professionisti, ma compromettono la sicurezza del servizio di emergenza – conclude Giovanni Aspromonte, coordinatore del Nursind per l’Asl Salerno -. Ogni aggressione rallenta i soccorsi e mette in pericolo vite umane. È tempo di passare dalle parole ai fatti, garantendo tutele reali a chi lavora in prima linea”. Il Nursind Salerno esprime piena solidarietà agli operatori aggrediti e ribadisce la necessità di rafforzare la sicurezza nelle postazioni del 118, anche attraverso la presenza delle forze dell’ordine e l’installazione di sistemi di videosorveglianza.