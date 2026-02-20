Arriva il weekend: ecco gli appuntamenti al cinema

L’offerta cinematografica a Salerno e nei comuni limitrofi presenta un palinsesto ricco di titoli che spaziano dai grandi successi internazionali alle produzioni d’autore. Le sale del capoluogo e della provincia offrono diverse opzioni per gli spettatori, con una distribuzione capillare che copre i principali centri urbani del territorio.

Le proiezioni nel comune di Salerno

Nel capoluogo, la programmazione è suddivisa tra diverse strutture storiche e moderni multisala. Al cinema Fatima è possibile assistere a Le cose non dette con proiezioni alle 18.00, 20.00 e 22.00. Il cinema San Demetrio propone invece Rental Family e Nelle vite degli altri con orari fissati alle 17.00, 19.30 e 22.00.

Una selezione più ampia è disponibile presso The Space Cinema Salerno, dove la programmazione include numerosi titoli tra cui Cime tempestose, La Grazia, Crime 101 – La strada del crimine e Marty Supreme. Tra i film in lista figurano anche Scarlet v.o., Hamnet. Nel nome del figlio, Agata Christian – Delitto sulle nevi, Missione Shelter e Lavoreremo da grandi. La struttura garantisce una copertura oraria estesa, con spettacoli che iniziano nel primo pomeriggio e proseguono fino alla tarda serata.

Cinema a Cava de’ Tirreni e nell’area nord

Spostandosi verso nord, il cinema Alambra di Cava de’ Tirreni propone Goat: sogna in grande alle ore 17.00 e Cime tempestose nei turni delle 19.00 e 21.30. A Nocera Inferiore, la Sala Roma proietta Goat: sogna in grande alle 18.30 e Cime tempestose alle 20.30. A Pagani, la Multisala La Fenice offre Nelle vite degli altri Digitale alle ore 17.00.

Per quanto riguarda l’area di Giffoni Valle Piana, il Giffoni Multicinema presenta in cartellone Goat: sogna in grande, La gioia, Il mago del Cremlino, Le origini di Putin e Cime tempestose.

La programmazione tra Eboli e Pontecagnano Faiano

Nell’area a sud di Salerno, il CineMaximall di Pontecagnano Faiano offre una vasta scelta che include Rental Family, Nelle vite degli altri, Whistle – Il richiamo della morte VM 14, Cime tempestose, Agata Christian – Delitto sulle nevi, Goat: sogna in grande e Le cose non dette.

A Eboli, il Cine Teatro Italia propone per il pubblico Cime tempestose e Lavoreremo da grandi, entrambi con proiezioni alle 18.00 e alle 21.00.

Sale attive nel Cilento e nel Vallo di Diano

Anche nel Cilento c’è un’ampia programmazione. A Marina di Camerota, il cinema Bolivar proietta Cime tempestose alle 18.30 e alle 21.00. Medesima pellicola è disponibile al Tempio del popolo di Policastro Bussentino e al cinema Teatro Charlot di Pellezzano. Al De Berardinis di Vallo della Lucania spazio a Cime Tempestose mentre a La Provvidenza si proietta Lavoreremo da Grandi. Ad Agropoli, presso il De Filippo, venerdì e sabato alle ore 17.15 e alle ore 20 appuntamento con Wuthering Heigts; alle 22.30 spazio a Sentimental Value.

Infine, a Sala Consilina, il cinema Adriano completa l’offerta territoriale con le proiezioni di Agata Christian – Delitto sulle nevi, programmato per le ore 19.00 e 21.00. A Lagonegro, il Nuovo Cinema Iris propone invece Le cose non dette con spettacoli alle 17.30 e 19.30.