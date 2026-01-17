Aree Interne della Provincia di Salerno insieme per la costituzione di una DMO

Le Aree Interne della Provincia di Salerno avviano un percorso di dialogo orientato alla possibile costituzione di una DMO a governance interterritoriale, in coerenza con le Linee Guida regionali.

L’iter

Il percorso è attualmente in una fase di approfondimento tecnico e politico finalizzata a valutare contenuti, perimetro e modello organizzativo di una elaborazione congiunta, in risposta all’Avviso della Regione Campania per il riconoscimento delle DMO.

Visione strategica del futuro

L’Area Interna SNAI Cilento Interno, l’Area Interna SNAI Vallo di Diano e l’Area Interna SNAI Alburni – SETA, con i rispettivi Sindaci, a breve prenderanno parte, dunque, a tavoli di lavoro nel pieno rispetto dei processi decisionali e delle autonomie di ciascun territorio collaborando per puntare ad un’evoluzione reale e condivisa che, grazie a un approccio integrato, può produrre valore immediato, ma senza perdere di vista la visione strategica del futuro.