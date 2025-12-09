Aree Interne del Cilento: online il portale con nuove funzioni per dialogare con uffici e amministratori

È online il portale https://www.cilentointerno.it il sito delle Aree Interne del Cilento di cui fanno parte ventinove comuni ossia: Aquara, Bellosguardo, Campora, Cannalonga, Castelcivita, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Ceraso, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Gioi, Laurino, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Novi Velia, Orria, Ottati, Perito, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Salento, Sant’Angelo a Fasanella, Stio, Valle dell’Angelo e Vallo della Lucania.

Roccadaspide comune capofila

Il comune di Roccadaspide è il “Soggetto Capofila” dell’associazione di comuni presieduta dal vicesindaco di Roccadaspide, Girolamo Auricchio. Sul sito internet si potranno consultare diverse sezioni con tutte le informazioni sui progetti delle Aree Interne del Cilento e si potrà prendere visione delle Strategie d’Area, ossia documenti programmatici presentati in Regione Campania per lo sviluppo, il miglioramento e il rilancio del territorio.

Ecco come funziona

Attraverso la nuova sezione “DIALOGA”, inoltre, gli utenti potranno scrivere al personale dell’Ufficio di Coordinamento o indirizzare le loro istanze sulle Aree Interne del Cilento agli amministratori dei 29 comuni, a cui saranno prontamente inoltrate. “Avere un filo diretto con i cittadini è importantissimo, vogliamo che le Aree Interne del Cilento non continuino a spopolarsi offrendo, anche attraverso l’importante strumento della Strategia d’Area, soluzioni e progetti da trasformare in opere concrete e servizi.

Questo nuovo sito Internet, in particolare la sezione ‘Dialoga’, rappresenta un salto di qualità perché non è solo una vetrina, ma uno sportello vivo a tutti gli effetti che ci permette di ascoltare direttamente i cittadini e di costruire insieme il futuro del nostro territorio, rendendo la partecipazione un elemento centrale della nostra azione” ha fatto sapere Auricchio invitando tutti a consultare il portale delle Aree Interne www.cilentointerno.it .

Gli obiettivi

Scheda tecnica del portale: Il sito web cilentointerno.it si distingue per un’interfaccia utente intuitiva, una struttura di navigazione snella e una grafica pulita, studiata per offrire un’esperienza digitale fluida e accessibile su ogni dispositivo. La palette cromatica scelta non è solo estetica ma profondamente identitaria: il verde richiama la natura rigogliosa dell’entroterra cilentano, in particolare gli ulivi che caratterizzano il paesaggio agricolo; il blu evoca il mare e i corsi d’acqua che attraversano il territorio; le tonalità calde del giallo e dell’arancio simboleggiano i borghi, le terre e le tradizioni locali, offrendo all’utente un’immediata connessione visiva con l’anima del territorio.

Le sezioni

Il portale è articolato in diverse sezioni tematiche, ognuna progettata per rispondere a specifiche esigenze informative e di partecipazione: • Cilento Interno: fornisce una panoramica generale sull’area SNAI Cilento Interno, illustrandone caratteristiche, contesto e obiettivi strategici.

• I Comuni: raccoglie i Comuni dell’area, ciascuno presentato in un box dedicato con informazioni essenziali e link diretti ai rispettivi siti istituzionali e canali social.

• Trasparenza: sezione destinata alla pubblicazione e consultazione degli atti ufficiali dell’Area SNAI, nel rispetto delle normative vigenti in materia di trasparenza amministrativa.

• Strategia 2014–2020: approfondisce la strategia relativa alla programmazione 2014–2020, presentando obiettivi, linee d’azione e interventi.

• Strategia 2021–2027: consente di seguire l’evoluzione della strategia attualmente in corso, con aggiornamenti progressivi sullo stato di attuazione.

• Dialoga: uno spazio pensato per favorire l’interazione tra cittadini, associazioni, enti e imprese con l’Ufficio di Coordinamento dell’Area Interna, attraverso la possibilità di inviare richieste e contributi su temi specifici.



• Info e Contatti: offre tutte le informazioni utili sull’Area SNAI e sull’Ufficio di Coordinamento, con i relativi recapiti per entrare in contatto diretto.