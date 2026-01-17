Aquara, il sindaco Marino: “Attivi per promuovere i nostri vini e creare lavoro”

Tanti i progetti da realizzare nel 2026, il punto con il sindaco, Antonio Marino

Alessandra Pazzanese

Sono tanti i progetti da realizzare nel 2026 per il comune di Aquara, oltre alle opere pubbliche in programma o in fase di ultimazione, il sindaco Antonio Marino si è attivato, insieme all’Amministrazione Comunale, per intraprendere delle azioni di promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, tra queste spiccano i vini di Aquara.

Una valida opportunità di impiego per i residenti

Nel Comune è stata installata una grande botte di benvenuto, per ricordare a quanti arrivano nel Comune che Aquara vanta il primato di avere la più vasta superficie vitata della Provincia di Salerno. I vini di Aquara sono apparsi, di recente, anche nel programma RAI condotto da Antonella Clerici “E’ sempre mezzogiorno” e rappresentano un vero volano di sviluppo e una valida opportunità di impiego per i residenti.

Avviato il progetto GOL

Attenzione, per il nuovo anno, anche verso le persone in cerca di occupazione come ha ricordato, ancora, il sindaco Marino ai microfoni di InfoCilento: “E’ stato avviato nuovamente il Progetto GOL, un’opportunità che andava colta per fornire, a chi è in cerca di occupazione, strumenti concreti e competenze spendibili per l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro” ha annunciato soddisfatto il primo cittadino.

