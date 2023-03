Anton in viaggio per l’Italia con le sue asinelle, da Monaco di Baviera al Cilento

Anton, per gli amici Tony, ha viaggiato molto nella sua vita e non smetterà di farlo.

Una storia che parte da lontano

La sua storia arriva da lontano, da Schongau, un paese vicino Monaco di Baviera in Germania, e ai tanti curiosi che in questi giorni lo fermano per strada dice:

Le parole di Anton

“Sono in viaggio per scelta, non per bisogno”. Già, perché Tony in realtà, è un ex manager in pensione, ha 64 anni e venire in Italia a piedi è sempre stato il suo più grande sogno.

Un desiderio già realizzatosi qualche anno fa e ripetuto anche quest’anno, a distanza di quasi due anni e mezzo.

Il viaggio

È partito verso il mese di febbraio e ad attenderlo a casa c’è sua moglie, una donna comprensiva ed innamorata che non ha mai ostacolato le sue intenzioni.

Un viaggio emozionante alla riscoperta di se stesso, tra le meraviglie del nostro bel Paese, che lo porterà verso la Sicilia, con destinazione Palermo.

Al calar della notte si posiziona in qualche campo per dormire in tenda, ma quando le temperature sono più fredde, trova rifugio in alberghi ed ostelli.

Due simpatiche compagne di viaggio

È stato avvistato questa mattina per la strada del mare che collega Casal Velino e Pioppi, in località Dominella.

Con lui due compagne di viaggio instancabili: le sue due asinelle , mamma e figlia, che lo aiutano nel trasporto di attrezzatura e viveri.

Non ha un cellulare con sé, per una scelta molto semplice: dar valore alla socializzazione, all’ascolto e alla conoscenza delle tante persone incontrate, lungo il tragitto.