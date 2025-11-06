Angela Merkel in Cilento: un tour tra storia e sapori locali

Visita a sorpresa dell’ex cancelliera tedesca. Tappa al Parco di Paestum, poi degustazione di prodotti locali

A cura di Ernesto Rocco

L’ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha concluso un’intensa giornata di visita privata in Campania con una tappa al Parco Archeologico di Paestum.

L’arrivo della Merkel, accompagnata dal marito Joachim Sauer e dal suo staff, ha sorpreso il personale e i visitatori del Parco Archeologico. La visita è stata resa possibile anche dall’amicizia con Gabriel Zuchtriegel, già direttore del Parco.

Grand interesse per la storia locale

A Paestum, l’ex capo del governo tedesco ha scelto di vivere l’esperienza come una comune turista, sebbene fosse affiancata da guide d’eccezione come Zuchtriegel e l’attuale direttrice, Tiziana D’Angelo. Durante l’esplorazione degli scavi, la Merkel ha manifestato un vivo interesse per la storia millenaria del sito, ponendo domande e ascoltando attentamente i racconti. Dopo l’immersione nell’archeologia, si è concessa una sosta per gustare una pizza in Piazza Basilica e ha completato la parte culturale visitando il museo.

Alla scoperta delle bontà del territorio

Nel pomeriggio, l’attenzione si è spostata sulla tradizione enogastronomica cilentana. La cancelliera si è recata presso l’azienda lattiero-casearia San Salvatore, dove ha potuto assaporare le eccellenze locali. Tra le degustazioni, la celebre mozzarella di bufala, yogurt e dessert a base di latte di bufala, oltre ai vini di produzione aziendale. La Merkel ha dimostrato una notevole curiosità non solo per il sapore dei prodotti, ma anche per il ciclo produttivo, informandosi sulla vita delle 800 bufale allevate in azienda.

In serata, l’ex cancelliera ha lasciato il Salernitano per rientrare in Germania, concludendo un tour che, dopo le tappe a Pompei e Napoli, conferma il forte e consolidato legame con la Campania, sua meta abituale per le vacanze estive a Ischia.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Massimiliano Gallo

Vallo della Lucania: tutto pronto per l’inizio della nuova stagione teatrale de “La Provvidenza”

La stagione partirà il 12 novembre con lo spettacolo di Massimiliano Gallo…

Franco Antonicelli

Nasceva oggi Franco Antonicelli: ad Agropoli il confino che divenne casa

Il confino ad Agropoli trasformò la vita di Franco Antonicelli, scrittore e…

Roberto Fico

Regionali, Consiglio di Stato conferma il Tar: lista “Roberto Fico Presidente” fuori dalla competizione ad Avellino

Respinti i ricorsi: fuori 4 candidati, Fico perde una lista

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79