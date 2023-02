Ancora furti, colpo in una villetta: portati via denaro e preziosi

Non si placa l’ondata di furti nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano. L’ultimo colpo è stato messo a segno nella serata di ieri, tra le ore 19 e le 21, in una villetta ubicata nel Parco Smeraldo nei pressi del Convento di San Francesco a Padula.

Ladri in azione: il furto

I ladri sono entrati in azione dopo essersi assicurati che non vi fossero persone all’interno della casa di proprietà di un panificatore che ha la sua attività a Sala Consilina.

Per entrare hanno forzato con un piede di porco un infisso e una volta dentro hanno messo a soqquadro tutte le stanze alla ricerca di denaro ed oggetti preziosi. Ricerca che ha dato i suoi frutti perché sono riusciti a portare via denaro e preziosi per una valore complessivo pari a circa diecimila euro.

Il furto è stato scoperto in serata quando i proprietari sono rientrati a casa ed hanno immediatamente allertato i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del furto.

La preoccupazione dei residenti

“Da mesi i ladri fanno quello che vogliono, girano di notte, fanno i sopralluoghi, decidono quali abitazioni colpire e poi lo fanno – è la lamentela di un gruppo di cittadini esasperati dalla situazione – Si corre il rischio che prima o poi qualcuno possa farsi giustizia da solo e solo allora, come accaduto in altre parti d’Italia, si interverrà in modo incisivo ? Non dobbiamo arrivare a questo punto ma perché ciò non accada non dobbiamo essere lasciati da soli”.