Cilento

Ancora furti a Capaccio Paestum: ladri in azione presso la sede di Santa Venere dell’IPSAR “Piranesi”

E' il terzo frutto tra quelli avvenuti nella notte a Capaccio Paestum e denunciati questa mattina: uno presso una nota pizzeria, un altro presso un autolavaggio

Alessandra Pazzanese
Istituto Piranesi, Capaccio

Le notizie di furti si susseguono, oggi, da Capaccio Paestum e, negli ultimi minuti, è stata confermata la notizia di un tentativo, da parte di ignoti, di entrare presso la sede di località Santa Vetere dell’IPSAR “Piranesi”, sede che accoglie l’Istituto Alberghiero della scuola.

Indagini in corso

Al momento sul posto ci sono i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, al comando del Capitano Giuseppe Collella, che stanno effettuando i rilievi del caso al fine di capire se e cosa è stato prelevato dalla scuola. E’ il terzo frutto tra quelli avvenuti nella notte a Capaccio Paestum e denunciati questa mattina: uno presso una nota pizzeria, un altro presso un autolavaggio.

Episodi che si aggiungono ad un altro atto criminale avvenuto all’alba di oggi: quello relativo all’esplosione delle due bombe carta presso due locali della movida pestana.

“Vogliamo sicurezza, non possiamo vivere nell’incubo di ladri e malviventi” la richiesta continua di gruppi di cittadini.

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