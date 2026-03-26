Cilento

Capaccio Paestum, notte da incubo: due furti in due attività della zona. Ladro denunciato a piede libero

Presso la nota Pizzeria Las Vegas è stata forzata la porta per provare ad entrare all'interno, stessa situazione per l'autolavaggio di fronte alla stessa pizzeria

Alessandra Pazzanese
Carabinieri auto

Quella appena trascorsa, per Capaccio Paestum, è stata una notte difficile: oltre alle bombe carta che hanno quasi distrutto due noti locali della movida, la Città è stata anche preda dei ladri.

I fatti

presso la nota Pizzeria Las Vegas è stata forzata la porta per provare ad entrare all’interno, stessa situazione per l’autolavaggio di fronte alla stessa pizzeria: presso l’autolavaggio è stato rotto un distributore per portare via il denaro al suo interno. Presso la pizzeria è stato rotto, invece, un distributore di piccoli giochi per prelevare le monete in esse contenute e sarebbe stato portato via anche un salvadanaio con le mance.

L’intervento del proprietario e l’intervento dei Carabinieri

Giunto sul posto il proprietario della pizzeria, allertato dall’antifurto, ha visto un uomo che, però, è riuscito a scappare. I carabinieri lo hanno intercettato un po’ più avanti. L’uomo è stato denunciato a piede libero. In allarme, alla luce dei nuovi gravi episodi di illegalità, i cittadini di Capaccio Paestum, che continuano a chiedere maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine su tutto il territorio.

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