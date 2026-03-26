Capaccio Paestum: bombe carta esplose vicino ai locali della movida, si indaga

Paura, nelle prime ore del mattino, a Capaccio Paestum dove sono esplose due bombe carta. Le esplosioni hanno coinvolto il wine bar “Il Calice” e ristorante “Le Tavernelle”, gestiti dalla stessa famiglia, danneggiandoli. I residenti hanno raccontato di aver udito dei fortissimi boati intorno alle 4:30 di questa mattina.

La ricostruzione

Stando alle prime ispezioni le esplosioni avrebbero danneggiato anche gli esercizi vicini. Non si conosce ancora l’entità del danno, ma stando allo scenario presentatosi dopo l’esplosione davanti agli occhi dei presenti sembrerebbe non essere di poco conto: strutture completamente rovinate e divelte, tavoli e sedie distrutti, vetrate in frantumi.

Gli interventi

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Agropoli al Comando del Capitano Giuseppe Colella, supportati dagli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum al comando di Antonio Rinaldi. Ad intervenire per mettere in sicurezza la zona e per le necessarie verifiche i Vigili del Fuoco della Compagnia di Agropoli.

Indagini in corso

In queste ore gli inquirenti stanno verificando le immagini delle telecamere perché sembrerebbe essere stata segnalata la presenza sospetta nella zona, poco prima dell’esplosione, di un veicolo con tre persone a bordo.