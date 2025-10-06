Anche l’U.S. Agropoli aderisce al passaporto ematico

Siglato accordo prima della gara tra i cilentani e la Juventude Stabia

A cura di Ernesto Rocco

Anche l’Unione Sportiva Agropoli 1921 aderisce al passaporto ematico. Prima della gara tra i delfini e la Juventude Stabia, vinta per 3 a 1 dai cilentani, è stato stipulato il protocollo tra la società bianco-azzurra e la Fondazione Fioravante Polito.

La firma

Presenti il presidente Davide Polito, Antonello Striano e il responsabile sanitario, Giuseppe Ventre. In questa occasione è stata consegnata al capitano dell’U.S. Agropoli la fascia del Passaporto Ematico. “La Fondazione Polito è orgogliosa che l’U.S. Agropoli abbia scelto di abbracciare questo progetto, nato per tutelare la salute degli atleti e per promuovere una vera cultura della prevenzione nello sport. Un segnale importante che dimostra come il calcio possa essere anche veicolo di responsabilità, attenzione e crescita”, il commento della dirigenza.

