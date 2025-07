Amazon festeggia 15 anni a Marina di Eboli con il Prime Day Festival: ospite d’eccezione Serena Brancale

Amazon celebra il suo quindicesimo anniversario in Italia scegliendo una location d’eccellenza: Bagno Trentotto a Marina di Eboli. Dal 4 al 6 luglio 2025, lo stabilimento balneare ospiterà il Prime Day Festival, un evento aperto al pubblico ogni giorno dalle 10:00 alle 18:00, con attività esclusive, spettacoli e momenti di aggregazione sotto il sole della costa salernitana.

Prime Day Festival: sport, intrattenimento e esperienze Prime

Visitatori da tutta Italia avranno l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva nel mondo Prime, partecipando a attività sportive, sessioni di relax e intrattenimento pensati per tutte le età. L’iniziativa mira a rafforzare il legame tra il brand e la sua comunità di clienti, offrendo giornate di svago in una cornice prestigiosa come quella di Bagno Trentotto, riconosciuto nel 2024 come “Best Beach” tra gli stabilimenti balneari italiani.

Serena Brancale sul palco il 5 luglio

La cantautrice e polistrumentista Serena Brancale sarà protagonista del festival con uno showcase imperdibile sabato 5 luglio alle ore 22:00. Accompagnata dalla sua band e da un corpo di ballo interamente Made in Puglia, l’artista promette un’esibizione energica e originale, arricchita da contaminazioni di jazz, soul, elettronica e sonorità mediterranee.

Nel programma anche il nuovo singolo Serenata, frutto della collaborazione tra Brancale e Alessandra Amoroso durante il Festival di Sanremo. “Un viaggio musicale vibrante e coinvolgente”, anticipa l’artista, confermando l’alto profilo dell’appuntamento.

Bagno Trentotto: una location premiata

Bagno Trentotto, già insignito nel 2024 del titolo di Best Beach a livello nazionale, si conferma ancora una volta punto di riferimento per eventi di rilievo. La scelta di Amazon testimonia la volontà di unire intrattenimento e qualità, offrendo un’occasione unica per celebrare una tappa importante della propria storia in Italia.