Altavilla Silentina: centro storico da fiaba con le nuove opere delle “Uncinettine”

Ad Altavilla Silentina sono state presentate al pubblico le nuove opere all’uncinetto installate nel centro storico che, grazie ai lavori delle “Uncinettine di Lorylù”, già da tempo era diventato un museo a cielo aperto con tanti visitatori che raggiungevano il luogo per foto colorate e artistiche e per ammirare i lavori fatti di fili intrecciati, frutto di maestria e dedizione.

Un museo a cielo aperto

Le “Uncinettine di Lorylù”, le volontarie capaci di lavorare all’uncinetto riunitesi nell’associazione omonima presieduta da Loredana Adami, questa volta, nell’ambito de progetto “Coloriamo il Centro Storico” hanno trasformato il luogo nel magico mondo di “Alice nel Paese delle Meraviglie”.

Il brucaliffo, Alice, fiori colorati e realizzati all’uncinetto e tante installazioni da ammirare. Grande apprezzaemento verso l’impegno delle “Uncinettine” è stato espresso anche dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Francesco Cembalo che ha invitato tutti a cogliere l’occasione per visitare Altavilla Silentina. Ai microfoni di InfoCilento, a commentare con soddisfazione il lavoro svolto, anche la presidente dell’Associazione “Le uncinettine di Lorylù” Loredana Adami.