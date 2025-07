Alta Velocità, incontro positivo tra De Luca e i sindaci: la Regione rilancia tavolo tecnico con RFI

Molto positivo l’incontro di ieri, martedì 22 luglio, a Napoli tra il presidente De Luca e i sindaci dei Comuni attraversati dal tracciato ferroviario alta velocità Cecilia Francese, Mario Conte, Biagio Luongo, Antonio Briscione, Pasquale Freda, Giacomo Orco e Felice Cupo.

Rassicurazioni dalla Regione

La Regione Campania ha confermato il suo impegno nel mettere a disposizione risorse adeguate per i Comuni e ha accettato di lavorare a sostegno degli stessi per favorire la ripresa del tavolo tecnico per le opere compensative, ormai interrotto e non più convocato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture da ben quindici mesi.

In particolare, il presidente Vincenzo De Luca e il Presidente della Commissione Trasporti regionale, Luca Cascone, hanno condiviso le due esigenze irrimandabili: la ripresa dei lavori del Tavolo Tecnico per le Opere Compensative e la definizione, in tempi rapidissimi, dell’entità del fondo da destinare ai Comuni, adeguato in termini di capienza e reso immediatamente disponibile per gli Enti.

Convocato tavolo tecnico

La Regione Campania si è anche immediatamente attivata per consentire una ripresa del dialogo con Reti Ferroviarie Italiane. L’incontro con i vertici RFI si terrà il 30 luglio, alle ore 10.30, presso la sede della Presidenza della Regione Campania a Palazzo Santa Lucia.

Alla luce del nuovo tavolo convocato in Regione, è stata rimandata l’iniziativa di protesta dei sindaci dei Comuni di Eboli, Battipaglia, Campagna, Contursi, Buccino, Palomonte e Sicignano degli Alburni sotto il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, prevista per questa mattina.

In attesa di un riscontro da parte del MIT, ancora non pervenuto nonostante i tanti impegni assunti, i sindaci hanno accettato di attendere l’esito dell’incontro con RFI prima di assumere iniziative drastiche ed eclatanti.

L’auspicio è che anche il Governo nazionale e tutti i gruppi parlamentari vogliano attivarsi favorendo il rispetto degli impegni assunti in favore dei territori.