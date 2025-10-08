Almanacco dell’8 ottobre. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

8 ottobre: primo pacemaker impiantato, giornata mondiale della vista, nati celebri e eventi storici. Scopri l’almanacco completo e le curiosità del giorno

A cura di Ernesto Rocco
Cuore

L’8 ottobre è il 281º giorno dell’anno (il 282º negli anni bisestili). Mancano 84 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto nascere artisti, sportivi e scienziati, ha segnato svolte storiche e ospita una ricorrenza mondiale dedicata alla salute visiva. Un giorno che intreccia memoria, innovazione e riflessione.

Santi celebrati

Santa Pelagia, penitente di Antiochia
Santa Reparata di Cesarea di Palestina, martire
San Giovanni Leonardi, sacerdote
San Donnino, eremita
San Gisleno, monaco Sant’Abramo, patriarca
Santi Andronico e Atanasia, sposi
San Deusdedit, abate
San Gemino, anacoreta
San Felice di Como, vescovo
Sant’Ugo da Genova, confessore

Nati il 8 ottobre (italiani e stranieri)

  • Vittorio Alfieri (1749), drammaturgo e poeta italiano
  • Giulio Monteverde (1837), scultore e senatore italiano
  • Nils Liedholm (1922), calciatore e allenatore svedese naturalizzato italiano
  • Franco Cosimo Panini (1931), editore italiano
  • Sigourney Weaver (1949), attrice statunitense
  • Antonio Cabrini (1957), calciatore italiano
  • Matt Damon (1970), attore e sceneggiatore statunitense
  • Bruno Mars (1985), cantante statunitense
  • Matt Biondi (1965), nuotatore statunitense

Morti il 8 ottobre (italiani e stranieri)

  • Vittorio Alfieri (1803), scrittore e poeta italiano
  • Riccardo Bacchelli (1985), romanziere e saggista italiano
  • Willy Brandt (1992), cancelliere tedesco e Nobel per la pace
  • Aldo Biscardi (2017), giornalista e conduttore televisivo italiano

Eventi storici del 8 ottobre

  • 451: apertura del Concilio di Calcedonia
  • 1600: San Marino adotta la sua costituzione scritta
  • 1930: Corradino D’Ascanio testa il primo elicottero moderno
  • 1958: Arne Larsson riceve il primo pacemaker impiantato
  • 2000: Michael Schumacher vince il mondiale di Formula 1 con la Ferrari
  • 2001: Disastro aereo di Linate, 118 vittime
  • 2009: L’Italia domina i Mondiali di scherma
  • 1994: L’Italia vince il mondiale di pallavolo maschile

Giornata mondiale

Giornata mondiale della vista, promossa dall’OMS per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione oculistica.

Curiosità sui nati

  • Matt Damon ha vinto l’Oscar per la sceneggiatura di “Will Hunting” a soli 27 anni.
  • Sigourney Weaver è considerata una pioniera del ruolo femminile nei film d’azione grazie alla saga di “Alien”.
  • Bruno Mars ha vinto numerosi Grammy e ha portato il funk e il soul al centro della musica pop contemporanea.
  • Antonio Cabrini, oltre a essere campione del mondo nel 1982, è stato uno dei primi calciatori italiani a curare l’immagine pubblica con attenzione mediatica.

Citazione

“Il momento della vittoria è troppo breve per vivere solo di quello e niente altro.” — Martina Navrátilová

Programmi tv

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Nel pomeriggio, dalle 14.30, Roberta Foccillo e Antonella Agresti vi terranno compagnia con Detto tra Noi Podcast. Alle 20.40 Angela Bonora vi aspetta con Parola all’esperto; a seguire, alle 21:15, i viaggi nella provincia di Salerno di Una finestra sul mondo, condotto da Raffaella Giaccio. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.

