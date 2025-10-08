Almanacco dell’8 ottobre. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

L’8 ottobre è il 281º giorno dell’anno (il 282º negli anni bisestili). Mancano 84 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto nascere artisti, sportivi e scienziati, ha segnato svolte storiche e ospita una ricorrenza mondiale dedicata alla salute visiva. Un giorno che intreccia memoria, innovazione e riflessione.
Santi celebrati
Santa Pelagia, penitente di Antiochia
Santa Reparata di Cesarea di Palestina, martire
San Giovanni Leonardi, sacerdote
San Donnino, eremita
San Gisleno, monaco Sant’Abramo, patriarca
Santi Andronico e Atanasia, sposi
San Deusdedit, abate
San Gemino, anacoreta
San Felice di Como, vescovo
Sant’Ugo da Genova, confessore
Nati il 8 ottobre (italiani e stranieri)
- Vittorio Alfieri (1749), drammaturgo e poeta italiano
- Giulio Monteverde (1837), scultore e senatore italiano
- Nils Liedholm (1922), calciatore e allenatore svedese naturalizzato italiano
- Franco Cosimo Panini (1931), editore italiano
- Sigourney Weaver (1949), attrice statunitense
- Antonio Cabrini (1957), calciatore italiano
- Matt Damon (1970), attore e sceneggiatore statunitense
- Bruno Mars (1985), cantante statunitense
- Matt Biondi (1965), nuotatore statunitense
Morti il 8 ottobre (italiani e stranieri)
- Vittorio Alfieri (1803), scrittore e poeta italiano
- Riccardo Bacchelli (1985), romanziere e saggista italiano
- Willy Brandt (1992), cancelliere tedesco e Nobel per la pace
- Aldo Biscardi (2017), giornalista e conduttore televisivo italiano
Eventi storici del 8 ottobre
- 451: apertura del Concilio di Calcedonia
- 1600: San Marino adotta la sua costituzione scritta
- 1930: Corradino D’Ascanio testa il primo elicottero moderno
- 1958: Arne Larsson riceve il primo pacemaker impiantato
- 2000: Michael Schumacher vince il mondiale di Formula 1 con la Ferrari
- 2001: Disastro aereo di Linate, 118 vittime
- 2009: L’Italia domina i Mondiali di scherma
- 1994: L’Italia vince il mondiale di pallavolo maschile
Giornata mondiale
Giornata mondiale della vista, promossa dall’OMS per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione oculistica.
Curiosità sui nati
- Matt Damon ha vinto l’Oscar per la sceneggiatura di “Will Hunting” a soli 27 anni.
- Sigourney Weaver è considerata una pioniera del ruolo femminile nei film d’azione grazie alla saga di “Alien”.
- Bruno Mars ha vinto numerosi Grammy e ha portato il funk e il soul al centro della musica pop contemporanea.
- Antonio Cabrini, oltre a essere campione del mondo nel 1982, è stato uno dei primi calciatori italiani a curare l’immagine pubblica con attenzione mediatica.
Citazione
“Il momento della vittoria è troppo breve per vivere solo di quello e niente altro.” — Martina Navrátilová
