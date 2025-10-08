Almanacco dell’8 ottobre. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

L’8 ottobre è il 281º giorno dell’anno (il 282º negli anni bisestili). Mancano 84 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto nascere artisti, sportivi e scienziati, ha segnato svolte storiche e ospita una ricorrenza mondiale dedicata alla salute visiva. Un giorno che intreccia memoria, innovazione e riflessione.

Santi celebrati

Santa Pelagia, penitente di Antiochia

Santa Reparata di Cesarea di Palestina, martire

San Giovanni Leonardi, sacerdote

San Donnino, eremita

San Gisleno, monaco Sant’Abramo, patriarca

Santi Andronico e Atanasia, sposi

San Deusdedit, abate

San Gemino, anacoreta

San Felice di Como, vescovo

Sant’Ugo da Genova, confessore

Nati il 8 ottobre (italiani e stranieri)

Vittorio Alfieri (1749), drammaturgo e poeta italiano

Giulio Monteverde (1837), scultore e senatore italiano

Nils Liedholm (1922), calciatore e allenatore svedese naturalizzato italiano

Franco Cosimo Panini (1931), editore italiano

Sigourney Weaver (1949), attrice statunitense

Antonio Cabrini (1957), calciatore italiano

Matt Damon (1970), attore e sceneggiatore statunitense

Bruno Mars (1985), cantante statunitense

Matt Biondi (1965), nuotatore statunitense

Morti il 8 ottobre (italiani e stranieri)

Vittorio Alfieri (1803), scrittore e poeta italiano

Riccardo Bacchelli (1985), romanziere e saggista italiano

Willy Brandt (1992), cancelliere tedesco e Nobel per la pace

Aldo Biscardi (2017), giornalista e conduttore televisivo italiano

Eventi storici del 8 ottobre

451: apertura del Concilio di Calcedonia

1600: San Marino adotta la sua costituzione scritta

1930: Corradino D’Ascanio testa il primo elicottero moderno

1958: Arne Larsson riceve il primo pacemaker impiantato

2000: Michael Schumacher vince il mondiale di Formula 1 con la Ferrari

2001: Disastro aereo di Linate, 118 vittime

2009: L’Italia domina i Mondiali di scherma

1994: L’Italia vince il mondiale di pallavolo maschile

Giornata mondiale

Giornata mondiale della vista, promossa dall’OMS per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione oculistica.

Curiosità sui nati

Matt Damon ha vinto l’Oscar per la sceneggiatura di “Will Hunting” a soli 27 anni.

Sigourney Weaver è considerata una pioniera del ruolo femminile nei film d’azione grazie alla saga di “Alien”.

Bruno Mars ha vinto numerosi Grammy e ha portato il funk e il soul al centro della musica pop contemporanea.

Antonio Cabrini, oltre a essere campione del mondo nel 1982, è stato uno dei primi calciatori italiani a curare l’immagine pubblica con attenzione mediatica.

Citazione

“Il momento della vittoria è troppo breve per vivere solo di quello e niente altro.” — Martina Navrátilová

Programmi tv

