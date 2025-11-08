Almanacco dell’8 Novembre: venivano scoperti i raggi X

L’8 Novembre segna la scoperta dei raggi X, la nascita di Bram Stoker e l’orazione di Cicerone. Scopri eventi, curiosità e protagonisti di questa data storica.

A cura di Redazione Infocilento
Radiografia

L’8 Novembre è il 312º giorno dell’anno (313º negli anni bisestili), con 53 giorni rimanenti alla fine dell’anno. È ricordato per la scoperta dei raggi X, per importanti trattati di pace e per eventi che hanno cambiato il corso della storia europea e mondiale.

Santi celebrati l’8 Novembre

  • San Goffredo di Amiens, vescovo
  • San Deodato di Nevers, vescovo
  • San Claudio di Vienne, martire
  • San Giovanni Duns Scoto, teologo francescano

Nati l’8 Novembre (italiani e stranieri)

  • Marco Cocceio Nerva (30), imperatore romano
  • Bram Stoker (1847), scrittore irlandese, autore di “Dracula”
  • Gottlob Frege (1848), logico e matematico tedesco
  • Edmond Halley (1656), astronomo britannico, scopritore della cometa che porta il suo nome
  • Alain Delon (1935), attore francese
  • Bonnie Raitt (1949), cantante statunitense
  • Giancarlo Giannini (1942), attore e doppiatore italiano
  • Gordon Ramsay (1966), chef e imprenditore britannico

Morti l’8 Novembre (italiani e stranieri)

  • Martino di Tours (397), vescovo e santo
  • Giovanni Duns Scoto (1308), teologo e filosofo
  • Norman Rockwell (1978), illustratore statunitense
  • Irwin Allen (1991), regista e produttore statunitense

Eventi storici dell’8 Novembre

  • 63 a.C.: Cicerone pronuncia la prima orazione contro Catilina, sventando la congiura
  • 1347: Pace di Catania tra Giovanni d’Aragona e Giovanna I di Napoli
  • 1519: Hernán Cortés entra a Tenochtitlán, accolto da Montezuma come una divinità
  • 1520: Inizia il bagno di sangue di Stoccolma, durante l’invasione danese della Svezia
  • 1895: Wilhelm Röntgen scopre i raggi X, rivoluzionando la medicina
  • 1933: Franklin D. Roosevelt crea la Civil Works Administration per combattere la disoccupazione
  • 1960: John F. Kennedy viene eletto presidente degli Stati Uniti
  • 1987: Entra in vigore l’accordo di Ginevra tra Iran e Iraq per il cessate il fuoco

Giornata mondiale dell’8 Novembre

  • Giornata mondiale della radiologia, in onore della scoperta dei raggi X da parte di Röntgen

Curiosità sui nati l’8 Novembre

  • Bram Stoker ha creato il personaggio di Dracula ispirandosi alla figura storica di Vlad III di Valacchia
  • Giancarlo Giannini ha ricevuto una nomination all’Oscar per “Pasqualino Settebellezze” e ha doppiato Al Pacino in italiano
  • Gordon Ramsay ha ottenuto 17 stelle Michelin nel corso della sua carriera

Citazione del giorno

“Il vero scopo della scienza non è solo conoscere, ma capire.” — Wilhelm Röntgen

