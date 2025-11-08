Almanacco dell’8 Novembre: venivano scoperti i raggi X

L’8 Novembre è il 312º giorno dell’anno (313º negli anni bisestili), con 53 giorni rimanenti alla fine dell’anno. È ricordato per la scoperta dei raggi X, per importanti trattati di pace e per eventi che hanno cambiato il corso della storia europea e mondiale.

Santi celebrati l’8 Novembre

San Goffredo di Amiens, vescovo

San Deodato di Nevers, vescovo

San Claudio di Vienne, martire

San Giovanni Duns Scoto, teologo francescano

Nati l’8 Novembre (italiani e stranieri)

Marco Cocceio Nerva (30), imperatore romano

Bram Stoker (1847), scrittore irlandese, autore di “Dracula”

Gottlob Frege (1848), logico e matematico tedesco

Edmond Halley (1656), astronomo britannico, scopritore della cometa che porta il suo nome

Alain Delon (1935), attore francese

Bonnie Raitt (1949), cantante statunitense

Giancarlo Giannini (1942), attore e doppiatore italiano

Gordon Ramsay (1966), chef e imprenditore britannico

Morti l’8 Novembre (italiani e stranieri)

Martino di Tours (397), vescovo e santo

Giovanni Duns Scoto (1308), teologo e filosofo

Norman Rockwell (1978), illustratore statunitense

Irwin Allen (1991), regista e produttore statunitense

Eventi storici dell’8 Novembre

63 a.C.: Cicerone pronuncia la prima orazione contro Catilina, sventando la congiura

1347: Pace di Catania tra Giovanni d’Aragona e Giovanna I di Napoli

1519: Hernán Cortés entra a Tenochtitlán, accolto da Montezuma come una divinità

1520: Inizia il bagno di sangue di Stoccolma, durante l’invasione danese della Svezia

1895: Wilhelm Röntgen scopre i raggi X, rivoluzionando la medicina

1933: Franklin D. Roosevelt crea la Civil Works Administration per combattere la disoccupazione

1960: John F. Kennedy viene eletto presidente degli Stati Uniti

1987: Entra in vigore l’accordo di Ginevra tra Iran e Iraq per il cessate il fuoco

Giornata mondiale dell’8 Novembre

Giornata mondiale della radiologia, in onore della scoperta dei raggi X da parte di Röntgen

Curiosità sui nati l’8 Novembre

Bram Stoker ha creato il personaggio di Dracula ispirandosi alla figura storica di Vlad III di Valacchia

Giancarlo Giannini ha ricevuto una nomination all’Oscar per “Pasqualino Settebellezze” e ha doppiato Al Pacino in italiano

Gordon Ramsay ha ottenuto 17 stelle Michelin nel corso della sua carriera

Citazione del giorno

“Il vero scopo della scienza non è solo conoscere, ma capire.” — Wilhelm Röntgen