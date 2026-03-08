Almanacco dell’8 marzo: oggi è la Festa della donna

L’almanacco dell’8 marzo è una data che ha segnato profondamente la storia sociale e politica del mondo contemporaneo. Oltre alla celebre ricorrenza dedicata ai diritti delle donne, questa giornata custodisce una fitta rete di eventi storici, nascite illustri e trasformazioni culturali che spaziano dal Rinascimento fino all’era dell’esplorazione spaziale.
Santi celebrati oggi
La Chiesa cattolica commemora in questa data San Giovanni di Dio, religioso di origine portoghese e fondatore dell’Ordine Ospedaliero dei Fatebenefratelli, considerato il patrono dei malati e degli infermieri. Si ricordano inoltre San Ponzio di Cartagine, diacono e martire, e San Veremondo, abate.
Nati e morti celebri
L’elenco dei nati l’8 marzo include personalità che hanno lasciato un’impronta indelebile nelle arti e nelle scienze:
- Bernardino dei Conti (1470), pittore italiano.
- Francesco Guicciardini (1483), storico e politico italiano.
- Vittorio Alfieri (1749), drammaturgo e poeta italiano.
- Juana de Ibarbourou (1892), poetessa uruguaiana.
- Otto Hahn (1879), chimico tedesco e Premio Nobel.
- Walter Chiari (1924), attore e conduttore televisivo italiano.
- Francisco Rabal (1926), attore spagnolo.
- Luca Cordero di Montezemolo (1947), dirigente d’azienda italiano.
- Antonello Venditti (1949), cantautore italiano.
- James Van Der Beek (1977), attore statunitense.
Tra coloro che si sono spenti l’8 marzo si annoverano:
- San Giovanni di Dio (1550), religioso.
- Millard Fillmore (1874), 13° Presidente degli Stati Uniti.
- Ferdinand von Zeppelin (1917), inventore del dirigibile rigido.
- Sherwood Anderson (1941), scrittore statunitense.
- Joe Frazier (2011), pugile statunitense.
- George Martin (2016), produttore discografico dei Beatles.
Eventi storici principali
Il calendario dell’8 marzo è denso di avvenimenti che hanno cambiato il corso della storia:
- 1618: Johannes Kepler formula la terza legge del movimento dei pianeti.
- 1817: Viene fondata la Borsa di New York (New York Stock Exchange).
- 1908: Inizia a New York lo sciopero delle operaie tessili che, secondo una delle ricostruzioni storiche, ispirò la nascita della festività femminile.
- 1917: Inizia a Pietrogrado la Rivoluzione di febbraio (secondo il calendario giuliano), che porterà alla caduta dello zar in Russia.
- 1950: Il re del Belgio Leopoldo III abdica a favore del figlio Baldovino.
- 1964: Mario Castelnuovo-Tedesco termina la composizione della sua opera sulle “Platero y Yo”.
- 2014: Scompare misteriosamente il volo Malaysia Airlines 370 con 239 persone a bordo, dando inizio a uno dei più grandi misteri dell’aviazione moderna.
Giornata mondiale
L’8 marzo è internazionalmente riconosciuto come la Giornata internazionale della donna. Questa ricorrenza è dedicata alla celebrazione delle conquiste economiche, politiche e sociali delle donne, oltre che alla sensibilizzazione contro le discriminazioni e le violenze di genere.
Curiosità e citazione
Chi nasce l’8 marzo è spesso associato a una personalità magnetica e una grande forza di volontà, tipica del segno dei Pesci ma influenzata da una determinazione pragmatica. Si dice che i nati in questo giorno abbiano una particolare predisposizione per le carriere che richiedono intuito e una visione d’insieme, riuscendo a bilanciare la sensibilità artistica con una spiccata capacità di leadership.
La citazione del giorno è di Vittorio Alfieri: “Spesso il timore di un male ci conduce a un male peggiore”.