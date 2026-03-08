Almanacco dell’8 marzo: oggi è la Festa della donna

L’almanacco dell’8 marzo è una data che ha segnato profondamente la storia sociale e politica del mondo contemporaneo. Oltre alla celebre ricorrenza dedicata ai diritti delle donne, questa giornata custodisce una fitta rete di eventi storici, nascite illustri e trasformazioni culturali che spaziano dal Rinascimento fino all’era dell’esplorazione spaziale.

Santi celebrati oggi

La Chiesa cattolica commemora in questa data San Giovanni di Dio, religioso di origine portoghese e fondatore dell’Ordine Ospedaliero dei Fatebenefratelli, considerato il patrono dei malati e degli infermieri. Si ricordano inoltre San Ponzio di Cartagine, diacono e martire, e San Veremondo, abate.

Nati e morti celebri

L’elenco dei nati l’8 marzo include personalità che hanno lasciato un’impronta indelebile nelle arti e nelle scienze:

Bernardino dei Conti (1470), pittore italiano.

Francesco Guicciardini (1483), storico e politico italiano.

Vittorio Alfieri (1749), drammaturgo e poeta italiano.

Juana de Ibarbourou (1892), poetessa uruguaiana.

Otto Hahn (1879), chimico tedesco e Premio Nobel.

Walter Chiari (1924), attore e conduttore televisivo italiano.

Francisco Rabal (1926), attore spagnolo.

Luca Cordero di Montezemolo (1947), dirigente d’azienda italiano.

Antonello Venditti (1949), cantautore italiano.

James Van Der Beek (1977), attore statunitense.

Tra coloro che si sono spenti l’8 marzo si annoverano:

San Giovanni di Dio (1550), religioso.

Millard Fillmore (1874), 13° Presidente degli Stati Uniti.

Ferdinand von Zeppelin (1917), inventore del dirigibile rigido.

Sherwood Anderson (1941), scrittore statunitense.

Joe Frazier (2011), pugile statunitense.

George Martin (2016), produttore discografico dei Beatles.

Eventi storici principali

Il calendario dell’8 marzo è denso di avvenimenti che hanno cambiato il corso della storia:

1618: Johannes Kepler formula la terza legge del movimento dei pianeti.

1817: Viene fondata la Borsa di New York (New York Stock Exchange).

1908: Inizia a New York lo sciopero delle operaie tessili che, secondo una delle ricostruzioni storiche, ispirò la nascita della festività femminile.

1917: Inizia a Pietrogrado la Rivoluzione di febbraio (secondo il calendario giuliano), che porterà alla caduta dello zar in Russia.

1950: Il re del Belgio Leopoldo III abdica a favore del figlio Baldovino.

1964: Mario Castelnuovo-Tedesco termina la composizione della sua opera sulle “Platero y Yo”.

2014: Scompare misteriosamente il volo Malaysia Airlines 370 con 239 persone a bordo, dando inizio a uno dei più grandi misteri dell’aviazione moderna.

Giornata mondiale

L’8 marzo è internazionalmente riconosciuto come la Giornata internazionale della donna. Questa ricorrenza è dedicata alla celebrazione delle conquiste economiche, politiche e sociali delle donne, oltre che alla sensibilizzazione contro le discriminazioni e le violenze di genere.

Curiosità e citazione

Chi nasce l’8 marzo è spesso associato a una personalità magnetica e una grande forza di volontà, tipica del segno dei Pesci ma influenzata da una determinazione pragmatica. Si dice che i nati in questo giorno abbiano una particolare predisposizione per le carriere che richiedono intuito e una visione d’insieme, riuscendo a bilanciare la sensibilità artistica con una spiccata capacità di leadership.

La citazione del giorno è di Vittorio Alfieri: “Spesso il timore di un male ci conduce a un male peggiore”.