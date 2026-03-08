Almanacco

Almanacco dell’8 marzo: oggi è la Festa della donna

Scopri i fatti dell'8 marzo: dalla fondazione della Borsa di New York alla terza legge di Keplero, tra santi, nati illustri e la Giornata della donna

Redazione Infocilento
Torta mimosa

L’almanacco dell’8 marzo è una data che ha segnato profondamente la storia sociale e politica del mondo contemporaneo. Oltre alla celebre ricorrenza dedicata ai diritti delle donne, questa giornata custodisce una fitta rete di eventi storici, nascite illustri e trasformazioni culturali che spaziano dal Rinascimento fino all’era dell’esplorazione spaziale.

Santi celebrati oggi

La Chiesa cattolica commemora in questa data San Giovanni di Dio, religioso di origine portoghese e fondatore dell’Ordine Ospedaliero dei Fatebenefratelli, considerato il patrono dei malati e degli infermieri. Si ricordano inoltre San Ponzio di Cartagine, diacono e martire, e San Veremondo, abate.

Nati e morti celebri

L’elenco dei nati l’8 marzo include personalità che hanno lasciato un’impronta indelebile nelle arti e nelle scienze:

Leggi anche:

Squilla il futuro: il 7 marzo di 150 anni fa Alexander Graham Bell cambiava il mondo con un brevetto
  • Bernardino dei Conti (1470), pittore italiano.
  • Francesco Guicciardini (1483), storico e politico italiano.
  • Vittorio Alfieri (1749), drammaturgo e poeta italiano.
  • Juana de Ibarbourou (1892), poetessa uruguaiana.
  • Otto Hahn (1879), chimico tedesco e Premio Nobel.
  • Walter Chiari (1924), attore e conduttore televisivo italiano.
  • Francisco Rabal (1926), attore spagnolo.
  • Luca Cordero di Montezemolo (1947), dirigente d’azienda italiano.
  • Antonello Venditti (1949), cantautore italiano.
  • James Van Der Beek (1977), attore statunitense.

Tra coloro che si sono spenti l’8 marzo si annoverano:

  • San Giovanni di Dio (1550), religioso.
  • Millard Fillmore (1874), 13° Presidente degli Stati Uniti.
  • Ferdinand von Zeppelin (1917), inventore del dirigibile rigido.
  • Sherwood Anderson (1941), scrittore statunitense.
  • Joe Frazier (2011), pugile statunitense.
  • George Martin (2016), produttore discografico dei Beatles.

Eventi storici principali

Il calendario dell’8 marzo è denso di avvenimenti che hanno cambiato il corso della storia:

  • 1618: Johannes Kepler formula la terza legge del movimento dei pianeti.
  • 1817: Viene fondata la Borsa di New York (New York Stock Exchange).
  • 1908: Inizia a New York lo sciopero delle operaie tessili che, secondo una delle ricostruzioni storiche, ispirò la nascita della festività femminile.
  • 1917: Inizia a Pietrogrado la Rivoluzione di febbraio (secondo il calendario giuliano), che porterà alla caduta dello zar in Russia.
  • 1950: Il re del Belgio Leopoldo III abdica a favore del figlio Baldovino.
  • 1964: Mario Castelnuovo-Tedesco termina la composizione della sua opera sulle “Platero y Yo”.
  • 2014: Scompare misteriosamente il volo Malaysia Airlines 370 con 239 persone a bordo, dando inizio a uno dei più grandi misteri dell’aviazione moderna.

Giornata mondiale

L’8 marzo è internazionalmente riconosciuto come la Giornata internazionale della donna. Questa ricorrenza è dedicata alla celebrazione delle conquiste economiche, politiche e sociali delle donne, oltre che alla sensibilizzazione contro le discriminazioni e le violenze di genere.

Curiosità e citazione

Chi nasce l’8 marzo è spesso associato a una personalità magnetica e una grande forza di volontà, tipica del segno dei Pesci ma influenzata da una determinazione pragmatica. Si dice che i nati in questo giorno abbiano una particolare predisposizione per le carriere che richiedono intuito e una visione d’insieme, riuscendo a bilanciare la sensibilità artistica con una spiccata capacità di leadership.

La citazione del giorno è di Vittorio Alfieri: “Spesso il timore di un male ci conduce a un male peggiore”.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 8 marzo: amici dell’Ariete, in amore cresce la curiosità. Scorpione, giornata intensa sul piano emotivo

Vediamo cosa ci riservano le stelle per la giornata di domani

Incidente sulla Cilentana: auto contro cinghiale

L’automobilista è riuscito ad uscire illeso dall’abitacolo

Gill Voria, allenatore del Siena, si racconta a InfoCilento: «Il Cilento? Tornarci mi emoziona sempre»

Gill Voria ha analizzato il momento positivo della sua squadra, sottolineando come il suo gruppo sia ottimo e molto unito.

Episodio di violenza in pieno centro ad Eboli

Imprenditore aggredito dopo un diverbio nel centro cittadino

Incidente a Eboli, marocchino investito a Santa Cecilia

L’uomo ha riportato ferite e contusioni. Necessario il trasferimento in ospedale

Sala Consilina: donna sola in casa avverte malore, salvata grazie ai vicini

Per accedere all’appartamento si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Agropoli Lungomare

Agropoli si rifà il look: manutenzione al via sul Lungomare San Marco e piano asfalti in centro

Al via i lavori di manutenzione sul lungomare San Marco ad Agropoli. Il sindaco Mutalipassi annuncia interventi su decoro, arredo urbano e nuove asfaltature in attesa del progetto Waterfront

La Polisportiva Basket Agropoli cade a Pozzuoli

Nonostante un buon avvio i delfini vengono sconfitti 84 a 75

Dissesto idrogeologico a Santa Marina e Torraca: crolla la provinciale a Salise, strade chiuse e viabilità in ginocchio

Si aggrava la frana in contrada Salise a Santa Marina: cede il muraglione e gran parte della carreggiata. Nuovi divieti di transito anche a Torraca in località Nurriti Fenosa

Traffico

Incidente sulla Cilentana: feriti, disagi e lunghe code

È successo questo pomeriggio, notevoli disagi alla circolazione

Polizia stadio Arechi

Salernitana, protesta dei tifosi alla vigilia della gara col Latina: “Non meritate la nostra passione”

Cori e striscioni di protesta alla rifinitura della squadra

Mimosa

Oltre la mimosa: a San Mango Cilento un viaggio tra storia e conquiste femminili

Non una semplice ricorrenza, ma un viaggio nel tempo e nella società