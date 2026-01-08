Almanacco dell’8 gennaio. Oggi si celebra San Severino

L’8 gennaio è una data che unisce il fascino dell’esplorazione medievale alle vette della scienza moderna, segnando un passaggio simbolico tra la conoscenza della Terra e quella del cosmo. È il giorno in cui ricordiamo la fine del viaggio terreno di grandi visionari e la nascita di menti che hanno rivoluzionato la musica e la fisica.

Santi del giorno

In questa data si celebra San Severino, abate e apostolo del Norico, vissuto nel V secolo. Vengono inoltre ricordati San Lorenzo Giustiniani, primo patriarca di Venezia, San Massimo di Pavia e Sant’Erardo di Ratisbona.

Nati celebri dell’8 gennaio

Tra i protagonisti nati in questo giorno figurano icone della cultura popolare e geni della scienza:

Baltasar Gracián (1601), scrittore e filosofo spagnolo.

Alfred Russel Wallace (1823), naturalista britannico che teorizzò l’evoluzione insieme a Darwin.

Wilkie Collins (1824), scrittore inglese padre del genere poliziesco.

Carl Rogers (1902), influente psicologo statunitense.

Elvis Presley (1935), il leggendario “Re del Rock and Roll”.

Stephen Hawking (1942), astrofisico e cosmologo britannico di fama mondiale.

David Bowie (1947), il “Duca Bianco” della musica rock.

Manuela Arcuri (1977), attrice e modella italiana.

Kim Jong-un (1984), leader supremo della Corea del Nord.

David Silva (1986), ex calciatore spagnolo campione del mondo.

Morti celebri dell’8 gennaio

In questo giorno il mondo ha dato l’addio a figure fondamentali della storia e dell’arte:

Marco Polo (1324), l’esploratore veneziano che fece conoscere l’Oriente all’Europa.

Galileo Galilei (1642), il padre della scienza moderna e del metodo sperimentale.

Paul Verlaine (1896), celebre poeta francese esponente del simbolismo.

Eli Whitney (1825), inventore statunitense della sgranatrice di cotone.

Beppe Alfano (1993), giornalista italiano vittima di Cosa Nostra.

Eventi storici dell’8 gennaio

Alcuni dei momenti chiave accaduti in questa data includono:

1198: Lotario dei conti di Segni viene eletto papa con il nome di Innocenzo III.

1918: Il presidente americano Woodrow Wilson espone i suoi “Quattordici punti” per la pace dopo la Grande Guerra.

1926: Abd al-Aziz diventa re dello Hejaz, gettando le basi per la futura Arabia Saudita.

1930: Il principe Umberto di Savoia sposa Maria José del Belgio a Roma.

1959: Fidel Castro entra trionfalmente a L’Avana, completando la vittoria della Rivoluzione Cubana.

1962: La Gioconda di Leonardo da Vinci viene esposta per la prima volta negli Stati Uniti alla National Gallery di Washington.

Giornata mondiale e ricorrenze

Nonostante non vi siano giornate mondiali ONU ufficiali per questa specifica data, l’8 gennaio è considerato simbolicamente da molti appassionati di scienza come il “Giorno della Staffetta Scientifica”, poiché coincide con l’anniversario della morte di Galileo Galilei (1642) e della nascita di Stephen Hawking (1942).

Curiosità e citazione

I nati l’8 gennaio appartengono al segno del Capricorno e spesso ereditano una curiosità intellettuale quasi insaziabile. Una curiosità statistica affascinante lega Stephen Hawking a Galileo: lo scienziato britannico nacque esattamente 300 anni dopo la morte del fisico toscano. Hawking stesso ironizzava sul fatto che, nonostante la coincidenza, migliaia di altri bambini erano nati lo stesso giorno senza necessariamente diventare astronomi.

Citazione del giorno: “Non ho detto nemmeno la metà di quello che ho visto, perché sapevo che non mi avrebbero creduto.” (Attribuita a Marco Polo sul letto di morte)