Almanacco dell’8 Febbraio

L’8 febbraio è una data significativa, ricca di eventi storici e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

San Girolamo Emiliani (Sacerdote)

San Laureato (Martire)

San Nicezio (o Niceto) di Besançon (Vescovo)

Sant’Onorato di Milano (Vescovo)

Sant’Invenzio (Evenzio, Vescovo di Pavia)

Santa Quinta (Cointa) d’Alessandria (Martire)

San Girolamo Emiliani è il protettore degli orfani e della gioventù abbandonata.

Accadde Oggi

1865: Mendel espone la teoria dell’ereditarietà. Nel passaggio da una generazione all’altra di ogni specie di esseri viventi si trasmettono dei caratteri che influiscono sull’aspetto estetico e sulla struttura interna degli ultimi nati. È la teoria dell’ereditarietà, esposta per la prima volta dal monaco e biologo Gregor Mendel, che gettò le basi della genetica moderna.

1976: Prima al cinema di “Taxi Driver”. Travis è un reduce della guerra in Vietnam e, come tanti suoi commilitoni, vive un profondo stato di solitudine e alienazione. Non riuscendo a dormire, decide di lavorare come tassista a New York. Diretto da Martin Scorsese e interpretato da Robert De Niro, “Taxi Driver” è un capolavoro del cinema americano.

Nati in Questo Giorno

1931: James Dean. La massima «Sogna come se dovessi vivere per sempre; vivi come se dovessi morire oggi», sua personale interpretazione del “carpe diem” latino, ne ha fatto da bussola alla vita. Icona di ribellione e gioventù, James Dean è diventato una leggenda del cinema con film come “Gioventù bruciata” e “Il gigante”.

1888: Giuseppe Ungaretti. Maestro riconosciuto dell’ermetismo, inaugurò la schiera dei grandi autori del Novecento, rivoluzionando con la sua “nuova lingua” il modo di fare poesia. Nato ad Alessandria d’Egitto, Ungaretti è noto per le sue opere intense e brevissime, cariche di emozioni e significati profondi.

Nati… Sportivi

1981: Emanuele Birarelli. Nato a Senigallia, Ancona, è un ex pallavolista, centrale della Nazionale italiana, con cui ha vinto il bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 e l’argento a Rio 2016. Agli Europei e ai Mondiali ha conquistato numerose medaglie, diventando una figura di spicco nel panorama della pallavolo.

1966: Hristo Stoičkov. Nato a Plovdiv, Bulgaria, è stato un calciatore negli anni Ottanta e Novanta, e poi allenatore. Ha giocato in attacco con il Barcellona, il CSKA Sofia e il Parma. Con i blaugrana, dal ’90 al ’95, ha vinto numerosi titoli, tra cui la Champions League.

1987: Carolina Kostner. Nata a Bolzano, è una pattinatrice artistica su ghiaccio. Campionessa mondiale nel 2012, nelle altre edizioni ha vinto due argenti (2008 e 2013) e tre bronzi (2005, 2011 e 2014). Alle Olimpiadi ha ottenuto numerosi successi, diventando una delle più grandi pattinatrici italiane.

1984: Manon Flier. Nata a Nieuwleusen, Olanda, è un’ex pallavolista di 192 cm, vice campionessa d’Europa con la Nazionale olandese nel 2009, e miglior giocatrice del torneo (MVP, Most Valuable Player).

1975: Patrizia Panico. Dopo il ritiro di Carolina Morace, è considerata il simbolo del calcio femminile italiano. Nata a Roma, è un’ex calciatrice, bomber della Nazionale italiana, di cui è anche diventata allenatrice.

Scomparsi Oggi

2023: Burt Bacharach. Tra i massimi compositori del secolo scorso, dalle sue mani sono uscite alcune delle melodie più indimenticabili della musica contemporanea e del cinema. Americano di Kansas City, Missouri, Bacharach ha lasciato un’eredità musicale ineguagliabile.