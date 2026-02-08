Almanacco dell’8 Febbraio 2026, nasceva oggi Giuseppe Ungaretti. Scopri fatti, eventi e curiosità

L’8 febbraio è il 39º giorno del calendario gregoriano. Questa data attraversa i secoli con un intreccio di scoperte scientifiche, riforme politiche e ricorrenze spirituali che hanno segnato il cammino dell’umanità verso la modernità.
Santi del giorno
Oggi la Chiesa cattolica commemora Santa Giuseppina Bakhita, vergine, nata in Sudan e divenuta simbolo di libertà e fede dopo una giovinezza segnata dalla schiavitù. Si festeggia inoltre San Girolamo Emiliani, fondatore dei Chierici Regolari di Somasca e patrono della gioventù abbandonata.
Nati celebri
In questa data sono nati personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nelle arti, nella scienza e nello sport:
- Daniel Bernoulli (1700), matematico e fisico svizzero.
- John Ruskin (1819), scrittore, pittore e critico d’arte britannico.
- Jules Verne (1828), scrittore francese pioniere della fantascienza.
- Giuseppe Ungaretti (1888), poeta e scrittore italiano.
- Lana Turner (1921), attrice statunitense.
- James Dean (1931), attore e icona del cinema statunitense.
- John Williams (1932), compositore e direttore d’orchestra statunitense.
- Sebastião Salgado (1944), fotografo brasiliano.
- Marina Berti (1924), attrice italiana.
- Hristo Stoichkov (1966), calciatore bulgaro.
Morti celebri
Ricordiamo le personalità scomparse l’8 febbraio:
- Maria Stuarda (1587), regina di Scozia, giustiziata nel castello di Fotheringhay.
- Pietro il Grande (1725), zar di Russia.
- Ivan Nikolaevič Kramskoj (1887), pittore russo.
- Pio XI (1939), 259º papa della Chiesa cattolica.
- Italo Santelli (1945), schermidore italiano.
- Iris Murdoch (1999), filosofa e scrittrice britannica.
- Anna Nicole Smith (2007), modella e attrice statunitense.
Eventi storici principali
- 1587: Maria Stuarda viene decapitata per ordine di sua cugina Elisabetta I d’Inghilterra dopo quasi vent’anni di prigionia.
- 1848: A Padova scoppiano i moti studenteschi contro l’occupazione austriaca, un evento cruciale del Risorgimento italiano.
- 1904: Inizia la guerra russo-giapponese con l’attacco a sorpresa della flotta giapponese a Port Arthur.
- 1924: In Nevada viene eseguita la prima condanna a morte mediante camera a gas negli Stati Uniti.
- 1963: Il regime del presidente iracheno Abd al-Karim Qasim viene rovesciato da un colpo di stato del partito Ba’th.
Giornata mondiale
L’8 febbraio si celebra la Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone. La ricorrenza è stata istituita nel giorno della festa di Santa Giuseppina Bakhita per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo dramma globale.
Curiosità sui nati dell’8 febbraio
Chi nasce in questo giorno è spesso dotato di una visione che va oltre il presente. La coincidenza della nascita di Jules Verne e dello scienziato Bernoulli suggerisce una predisposizione per l’unione tra rigore logico e fantasia sfrenata. Spesso i nati oggi possiedono un fascino magnetico e malinconico, tipico di figure come James Dean, e tendono a cercare l’essenzialità nella parola, come dimostrato dalla poetica di Ungaretti.
Citazione del giorno
“Il naufragio è il solo modo che abbiamo per capire che l’isola c’è.” (Giuseppe Ungaretti)