Almanacco dell’8 Febbraio 2026, nasceva oggi Giuseppe Ungaretti. Scopri fatti, eventi e curiosità

L’8 febbraio è il 39º giorno del calendario gregoriano. Questa data attraversa i secoli con un intreccio di scoperte scientifiche, riforme politiche e ricorrenze spirituali che hanno segnato il cammino dell’umanità verso la modernità.

Santi del giorno

Oggi la Chiesa cattolica commemora Santa Giuseppina Bakhita, vergine, nata in Sudan e divenuta simbolo di libertà e fede dopo una giovinezza segnata dalla schiavitù. Si festeggia inoltre San Girolamo Emiliani, fondatore dei Chierici Regolari di Somasca e patrono della gioventù abbandonata.

Nati celebri

In questa data sono nati personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nelle arti, nella scienza e nello sport:

Daniel Bernoulli (1700), matematico e fisico svizzero.

John Ruskin (1819), scrittore, pittore e critico d’arte britannico.

Jules Verne (1828), scrittore francese pioniere della fantascienza.

Giuseppe Ungaretti (1888), poeta e scrittore italiano.

Lana Turner (1921), attrice statunitense.

James Dean (1931), attore e icona del cinema statunitense.

John Williams (1932), compositore e direttore d’orchestra statunitense.

Sebastião Salgado (1944), fotografo brasiliano.

Marina Berti (1924), attrice italiana.

Hristo Stoichkov (1966), calciatore bulgaro.

Morti celebri

Ricordiamo le personalità scomparse l’8 febbraio:

Maria Stuarda (1587), regina di Scozia, giustiziata nel castello di Fotheringhay.

Pietro il Grande (1725), zar di Russia.

Ivan Nikolaevič Kramskoj (1887), pittore russo.

Pio XI (1939), 259º papa della Chiesa cattolica.

Italo Santelli (1945), schermidore italiano.

Iris Murdoch (1999), filosofa e scrittrice britannica.

Anna Nicole Smith (2007), modella e attrice statunitense.

Eventi storici principali

1587: Maria Stuarda viene decapitata per ordine di sua cugina Elisabetta I d’Inghilterra dopo quasi vent’anni di prigionia.

1848: A Padova scoppiano i moti studenteschi contro l’occupazione austriaca, un evento cruciale del Risorgimento italiano.

1904: Inizia la guerra russo-giapponese con l’attacco a sorpresa della flotta giapponese a Port Arthur.

1924: In Nevada viene eseguita la prima condanna a morte mediante camera a gas negli Stati Uniti.

1963: Il regime del presidente iracheno Abd al-Karim Qasim viene rovesciato da un colpo di stato del partito Ba’th.

Giornata mondiale

L’8 febbraio si celebra la Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone. La ricorrenza è stata istituita nel giorno della festa di Santa Giuseppina Bakhita per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo dramma globale.

Curiosità sui nati dell’8 febbraio

Chi nasce in questo giorno è spesso dotato di una visione che va oltre il presente. La coincidenza della nascita di Jules Verne e dello scienziato Bernoulli suggerisce una predisposizione per l’unione tra rigore logico e fantasia sfrenata. Spesso i nati oggi possiedono un fascino magnetico e malinconico, tipico di figure come James Dean, e tendono a cercare l’essenzialità nella parola, come dimostrato dalla poetica di Ungaretti.

Citazione del giorno

“Il naufragio è il solo modo che abbiamo per capire che l’isola c’è.” (Giuseppe Ungaretti)