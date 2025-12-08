Almanacco dell’8 Dicembre. Oggi si festeggia L’Immacolata Concezione

L’8 dicembre è il 342º giorno del calendario gregoriano e mancano 23 giorni alla fine dell’anno. È una data segnata in rosso sul calendario in Italia e in molti paesi cattolici, rappresentando l’avvio ufficiale del periodo natalizio con l’allestimento dell’albero di Natale e del presepe. Storicamente è un giorno di dogmi religiosi, tragici lutti nel mondo della musica e cambiamenti geopolitici radicali. I nati in questo giorno appartengono al segno zodiacale del Sagittario.

I santi celebrati oggi

La solennità principale di oggi è l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. La festa ricorda il dogma cattolico, proclamato da Papa Pio IX, secondo cui la Madonna è stata preservata dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento.

Oggi si ricordano anche:

Sant’Eutichiano, papa.

San Romarico, abate.

San Macario di Alessandria, martire.

Santa Narcisa di Gesù Martillo y Morán, vergine.

Nati celebri italiani e stranieri

Questa data ha dato i natali a poeti dell’antichità, regine sfortunate, icone del rock e stelle del cinema.

Quinto Orazio Flacco (65 a.C.), poeta romano, autore delle Odi e celebre per il “Carpe diem”.

(65 a.C.), poeta romano, autore delle Odi e celebre per il “Carpe diem”. Maria Stuarda (1542), regina di Scozia e regina consorte di Francia.

(1542), regina di Scozia e regina consorte di Francia. Georges Méliès (1861), regista e illusionista francese, pioniere degli effetti speciali e padre del cinema di fantascienza.

(1861), regista e illusionista francese, pioniere degli effetti speciali e padre del cinema di fantascienza. Jean Sibelius (1865), compositore e violinista finlandese.

(1865), compositore e violinista finlandese. Diego Rivera (1886), pittore e muralista messicano.

(1886), pittore e muralista messicano. Jim Morrison (1943), cantautore e poeta statunitense, leader dei The Doors.

(1943), cantautore e poeta statunitense, leader dei The Doors. Kim Basinger (1953), attrice ed ex modella statunitense, premio Oscar.

(1953), attrice ed ex modella statunitense, premio Oscar. Arnaldo Forlani (1925), politico italiano, più volte Presidente del Consiglio e segretario della DC.

(1925), politico italiano, più volte Presidente del Consiglio e segretario della DC. Francesca Schiavone (1980), ex tennista e allenatrice di tennis italiana, vincitrice del Roland Garros.

(1980), ex tennista e allenatrice di tennis italiana, vincitrice del Roland Garros. Nicki Minaj (1982), rapper e cantante trinidadiana naturalizzata statunitense.

Morti celebri italiani e stranieri

L’8 dicembre è una data infausta per la musica, segnata dall’assassinio di una leggenda mondiale e dalla scomparsa di artisti amati.

John Lennon (1980), cantautore, polistrumentista e attivista britannico, membro dei The Beatles.

(1980), cantautore, polistrumentista e attivista britannico, membro dei The Beatles. Golda Meir (1978), politica israeliana, prima donna a guidare il governo di Israele.

(1978), politica israeliana, prima donna a guidare il governo di Israele. Hermann Weyl (1955), matematico, fisico e filosofo tedesco.

(1955), matematico, fisico e filosofo tedesco. Dimebag Darrell (2004), chitarrista statunitense, fondatore dei Pantera, ucciso sul palco durante un concerto.

(2004), chitarrista statunitense, fondatore dei Pantera, ucciso sul palco durante un concerto. Mango (2014), cantautore italiano; colpito da infarto durante un concerto a Policoro, morì poche ore dopo (la data di morte è spesso associata all’8 dicembre, sebbene il malore sia avvenuto la sera del 7).

(2014), cantautore italiano; colpito da infarto durante un concerto a Policoro, morì poche ore dopo (la data di morte è spesso associata all’8 dicembre, sebbene il malore sia avvenuto la sera del 7). Ryan O’Neal (2023), attore statunitense, protagonista di Barry Lyndon e Love Story.

I principali eventi storici

Dalla definizione di nuovi confini politici alla proclamazione di dogmi di fede, ecco gli eventi accaduti l’8 dicembre.

1816: Ferdinando IV di Napoli riunisce i regni di Napoli e di Sicilia in un unico stato, diventando Ferdinando I delle Due Sicilie. Nasce ufficialmente il Regno delle Due Sicilie.

Ferdinando IV di Napoli riunisce i regni di Napoli e di Sicilia in un unico stato, diventando Ferdinando I delle Due Sicilie. Nasce ufficialmente il Regno delle Due Sicilie. 1841: A Torino, San Giovanni Bosco incontra il giovane orfano Bartolomeo Garelli nella sacrestia della chiesa di San Francesco d’Assisi; questo evento segna tradizionalmente l’inizio dell’Oratorio salesiano.

A Torino, San Giovanni Bosco incontra il giovane orfano Bartolomeo Garelli nella sacrestia della chiesa di San Francesco d’Assisi; questo evento segna tradizionalmente l’inizio dell’Oratorio salesiano. 1854: Papa Pio IX proclama il dogma dell’Immacolata Concezione con la bolla Ineffabilis Deus.

Papa Pio IX proclama il dogma dell’Immacolata Concezione con la bolla Ineffabilis Deus. 1907: Re Gustavo V di Svezia sale al trono.

Re Gustavo V di Svezia sale al trono. 1974: Referendum istituzionale in Grecia: gli elettori votano per l’abolizione della monarchia e la nascita della repubblica.

Referendum istituzionale in Grecia: gli elettori votano per l’abolizione della monarchia e la nascita della repubblica. 1980: Mark David Chapman uccide John Lennon sparandogli quattro colpi di pistola davanti all’ingresso del Dakota Building a New York.

Mark David Chapman uccide John Lennon sparandogli quattro colpi di pistola davanti all’ingresso del Dakota Building a New York. 1991: I capi di stato di Russia, Ucraina e Bielorussia firmano l’Accordo di Belaveža, che sancisce la dissoluzione dell’Unione Sovietica e la nascita della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).

Giornata mondiale

Non vi è una giornata mondiale ONU specifica per l’8 dicembre, ma la data è universalmente riconosciuta dalla Chiesa Cattolica e da diverse confessioni cristiane come la Solennità dell’Immacolata Concezione, che è giorno festivo in Italia e in molti altri stati (come Spagna, Portogallo e Austria).

Curiosità sui nati dell’8 dicembre

I nati l’8 dicembre sono spesso caratterizzati da uno spirito ribelle e visionario. Hanno una profonda esigenza di esprimere la propria individualità, spesso attraverso l’arte o la leadership politica. La combinazione tra la natura avventurosa del Sagittario e l’energia di questo giorno crea personalità magnetiche, talvolta tormentate ma capaci di lasciare un segno indelebile, come dimostrato dalle vite di Jim Morrison e Diego Rivera.

Citazione del giorno