Almanacco dell’8 Dicembre. Oggi si festeggia L’Immacolata Concezione

L’8 dicembre è il 342º giorno del calendario gregoriano e mancano 23 giorni alla fine dell’anno. È una data segnata in rosso sul calendario in Italia e in molti paesi cattolici, rappresentando l’avvio ufficiale del periodo natalizio con l’allestimento dell’albero di Natale e del presepe. Storicamente è un giorno di dogmi religiosi, tragici lutti nel mondo della musica e cambiamenti geopolitici radicali. I nati in questo giorno appartengono al segno zodiacale del Sagittario.
I santi celebrati oggi
La solennità principale di oggi è l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. La festa ricorda il dogma cattolico, proclamato da Papa Pio IX, secondo cui la Madonna è stata preservata dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento.
Oggi si ricordano anche:
- Sant’Eutichiano, papa.
- San Romarico, abate.
- San Macario di Alessandria, martire.
- Santa Narcisa di Gesù Martillo y Morán, vergine.
Nati celebri italiani e stranieri
Questa data ha dato i natali a poeti dell’antichità, regine sfortunate, icone del rock e stelle del cinema.
- Quinto Orazio Flacco (65 a.C.), poeta romano, autore delle Odi e celebre per il “Carpe diem”.
- Maria Stuarda (1542), regina di Scozia e regina consorte di Francia.
- Georges Méliès (1861), regista e illusionista francese, pioniere degli effetti speciali e padre del cinema di fantascienza.
- Jean Sibelius (1865), compositore e violinista finlandese.
- Diego Rivera (1886), pittore e muralista messicano.
- Jim Morrison (1943), cantautore e poeta statunitense, leader dei The Doors.
- Kim Basinger (1953), attrice ed ex modella statunitense, premio Oscar.
- Arnaldo Forlani (1925), politico italiano, più volte Presidente del Consiglio e segretario della DC.
- Francesca Schiavone (1980), ex tennista e allenatrice di tennis italiana, vincitrice del Roland Garros.
- Nicki Minaj (1982), rapper e cantante trinidadiana naturalizzata statunitense.
Morti celebri italiani e stranieri
L’8 dicembre è una data infausta per la musica, segnata dall’assassinio di una leggenda mondiale e dalla scomparsa di artisti amati.
- John Lennon (1980), cantautore, polistrumentista e attivista britannico, membro dei The Beatles.
- Golda Meir (1978), politica israeliana, prima donna a guidare il governo di Israele.
- Hermann Weyl (1955), matematico, fisico e filosofo tedesco.
- Dimebag Darrell (2004), chitarrista statunitense, fondatore dei Pantera, ucciso sul palco durante un concerto.
- Mango (2014), cantautore italiano; colpito da infarto durante un concerto a Policoro, morì poche ore dopo (la data di morte è spesso associata all’8 dicembre, sebbene il malore sia avvenuto la sera del 7).
- Ryan O’Neal (2023), attore statunitense, protagonista di Barry Lyndon e Love Story.
I principali eventi storici
Dalla definizione di nuovi confini politici alla proclamazione di dogmi di fede, ecco gli eventi accaduti l’8 dicembre.
- 1816: Ferdinando IV di Napoli riunisce i regni di Napoli e di Sicilia in un unico stato, diventando Ferdinando I delle Due Sicilie. Nasce ufficialmente il Regno delle Due Sicilie.
- 1841: A Torino, San Giovanni Bosco incontra il giovane orfano Bartolomeo Garelli nella sacrestia della chiesa di San Francesco d’Assisi; questo evento segna tradizionalmente l’inizio dell’Oratorio salesiano.
- 1854: Papa Pio IX proclama il dogma dell’Immacolata Concezione con la bolla Ineffabilis Deus.
- 1907: Re Gustavo V di Svezia sale al trono.
- 1974: Referendum istituzionale in Grecia: gli elettori votano per l’abolizione della monarchia e la nascita della repubblica.
- 1980: Mark David Chapman uccide John Lennon sparandogli quattro colpi di pistola davanti all’ingresso del Dakota Building a New York.
- 1991: I capi di stato di Russia, Ucraina e Bielorussia firmano l’Accordo di Belaveža, che sancisce la dissoluzione dell’Unione Sovietica e la nascita della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).
Giornata mondiale
Non vi è una giornata mondiale ONU specifica per l’8 dicembre, ma la data è universalmente riconosciuta dalla Chiesa Cattolica e da diverse confessioni cristiane come la Solennità dell’Immacolata Concezione, che è giorno festivo in Italia e in molti altri stati (come Spagna, Portogallo e Austria).
Curiosità sui nati dell’8 dicembre
I nati l’8 dicembre sono spesso caratterizzati da uno spirito ribelle e visionario. Hanno una profonda esigenza di esprimere la propria individualità, spesso attraverso l’arte o la leadership politica. La combinazione tra la natura avventurosa del Sagittario e l’energia di questo giorno crea personalità magnetiche, talvolta tormentate ma capaci di lasciare un segno indelebile, come dimostrato dalle vite di Jim Morrison e Diego Rivera.
Citazione del giorno
“La vita è ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare altri progetti.” (John Lennon)