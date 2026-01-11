Almanacco dell’11 gennaio, in Cina si registra la prima vittima del coronavirus

L’undici gennaio è un giorno che si colloca nel cuore dell’inverno, segnato da una serie di avvenimenti storici, transizioni politiche e nascite illustri che hanno plasmato il panorama culturale e scientifico mondiale. Questa data rappresenta un momento di bilanci e nuovi inizi, incastonata tra le festività appena trascorse e il pieno dispiegarsi del nuovo anno.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica commemora San Igino, Papa e martire, che fu il nono vescovo di Roma. Si celebrano inoltre Santa Onorata di Pavia e il beato Guglielmo Carter, martire inglese.

Nati celebri del 11 gennaio

In questo giorno sono venute al mondo personalità di rilievo in ambito artistico, scientifico e politico:

Francesco Parmigianino (1503), celebre pittore italiano esponente del Manierismo.

Alexander Hamilton (1755 o 1757), politico statunitense e uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti.

William James (1842), psicologo e filosofo statunitense, fondatore del pragmatismo.

Rodolfo Graziani (1882), generale e politico italiano.

Alice Paul (1885), attivista statunitense per il suffragio femminile.

Carroll Shelby (1923), pilota automobilistico e imprenditore statunitense.

Nicoletta Orsomando (1929), storica annunciatrice televisiva italiana.

Matteo Renzi (1975), politico italiano, già Presidente del Consiglio dei ministri.

Morti celebri del 11 gennaio

Ricordiamo le personalità scomparse in questa data:

Domenico Ghirlandaio (1494), pittore italiano del Rinascimento.

Hans Sloane (1753), medico e naturalista britannico, la cui collezione diede origine al British Museum.

Thomas Hardy (1928), celebre scrittore e poeta britannico.

Alberto Giacometti (1966), scultore e pittore svizzero tra i più influenti del XX secolo.

Fabrizio De André (1999), cantautore italiano, considerato uno dei più grandi poeti della musica italiana.

Anita Ekberg (2015), attrice svedese, icona della Dolce Vita di Fellini.

Eventi storici principali

1693: Un devastante terremoto colpisce la Sicilia orientale, in particolare la Val di Noto, causando decine di migliaia di vittime e portando alla successiva ricostruzione in stile barocco.

1922: Per la prima volta viene somministrata l’insulina a un paziente umano, un ragazzo di 14 anni di nome Leonard Thompson, per il trattamento del diabete.

1944: Viene eseguita a Verona la condanna a morte di Galeazzo Ciano e altri membri del Gran Consiglio del Fascismo che avevano votato contro Mussolini.

1947: All’interno del Partito Socialista Italiano avviene la scissione di Palazzo Barberini, guidata da Giuseppe Saragat, che porta alla nascita del Partito Socialista Lavoratori Italiani.

2020: La Cina annuncia il primo decesso ufficiale causato da un nuovo coronavirus a Wuhan, evento che segnerà l’inizio della pandemia globale.

Giornata mondiale

L’undici gennaio si celebra la Giornata mondiale del Grazie (International Thank You Day), un’occasione per sottolineare l’importanza della gratitudine nelle relazioni umane e nella vita quotidiana.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce l’11 gennaio appartiene al segno del Capricorno. Si tratta spesso di individui caratterizzati da una forte determinazione e da una notevole capacità di analisi. Molti dei nati in questa data hanno dimostrato una spiccata propensione per l’innovazione o per la rottura degli schemi preesistenti, come dimostrato dall’opera del Parmigianino o dalle teorie psicologiche di William James.