Almanacco dell’11 Febbraio, oggi si celebra la Beata Vergine di Lourdes

L’11 febbraio è una data densa di significato, segnata da apparizioni mistiche, svolte politiche cruciali e progressi scientifici. È un giorno che celebra il dialogo tra spiritualità e scienza, ricordando eventi che hanno cambiato il volto dell’Europa e il riconoscimento dei diritti civili nel mondo.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica celebra la Beata Maria Vergine di Lourdes, in ricordo della prima apparizione avvenuta nel 1858. Si festeggiano inoltre San Pasquale I, Papa, e Sant’Ardesio.

Nati celebri

Thomas Edison (1847), inventore e imprenditore statunitense

Ottavio Missoni (1921), stilista e ostacolista italiano

Leslie Nielsen (1926), attore canadese

Mary Quant (1930), stilista britannica, celebre per la minigonna

Burt Reynolds (1936), attore e regista statunitense

Manuel Agnelli (1966), musicista e produttore discografico italiano

Jennifer Aniston (1969), attrice statunitense

Damian Lewis (1971), attore britannico

Morti celebri

Cartesio (1650), filosofo e matematico francese

Léon Foucault (1868), fisico francese noto per il pendolo

Axel Munthe (1949), medico e scrittore svedese

Roger Vadim (2000), regista e sceneggiatore francese

Whitney Houston (2012), cantante e attrice statunitense

Eventi principali

1858: A Lourdes, in Francia, la giovane Bernadette Soubirous assiste alla prima apparizione della Madonna presso la grotta di Massabielle.

1929: Vengono firmati i Patti Lateranensi tra lo Stato italiano e la Santa Sede, che sanciscono la nascita della Città del Vaticano.

1943: Il generale Dwight D. Eisenhower viene scelto come comandante supremo delle forze alleate in Europa durante la Seconda guerra mondiale.

1979: In Iran, la rivoluzione guidata dall’Ayatollah Khomeini prende definitivamente il potere, segnando la fine della monarchia.

1990: Nelson Mandela viene liberato dal carcere di Victor Verster dopo 27 anni di prigionia sotto il regime dell’apartheid.

2013: Papa Benedetto XVI annuncia a sorpresa la sua rinuncia al ministero petrino, decisione che diventa effettiva il 28 febbraio.

Giornata mondiale

L’11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere il pieno ed equo accesso alla partecipazione scientifica. Ricorre inoltre la Giornata mondiale del malato.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce l’11 febbraio cade sotto il segno dell’Acquario. Spesso queste persone manifestano un mix unico di creatività e razionalità scientifica, proprio come dimostrato dai nati illustri Edison e Mary Quant. Sono individui caratterizzati da un forte desiderio di innovazione e da una visione che anticipa i tempi, capaci di rompere gli schemi tradizionali sia nell’arte che nella tecnica.

Citazione del giorno

Cogito, ergo sum. (Penso, dunque sono) – Cartesio