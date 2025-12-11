Almanacco dell’11 dicembre. Oggi è la giornata internazionale della montagna. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

L’11 dicembre è il 345º giorno del calendario gregoriano (il 346º negli anni bisestili) e mancano 20 giorni alla fine dell’anno. È una data che segna anniversari cruciali per la geopolitica mondiale, l’esplorazione spaziale e la tutela dell’infanzia, oltre a celebrare importanti figure della cultura e dello spettacolo italiano.

I santi celebrati l’11 dicembre

La Chiesa cattolica venera oggi San Damaso I, papa che ebbe un ruolo fondamentale nella traduzione della Bibbia in latino, commissionando la Vulgata a San Girolamo. Si ricordano inoltre:

San Daniele lo Stilita , sacerdote che visse per trent’anni su una colonna.

, sacerdote che visse per trent’anni su una colonna. Santa Maria Maravillas de Jesus , vergine e fondatrice.

, vergine e fondatrice. San Savino di Piacenza, vescovo.

I principali nati l’11 dicembre

In questo elenco sono riportati i personaggi storici e le celebrità italiane e straniere nate oggi:

Hector Berlioz (1803), compositore francese del periodo romantico, noto per la “Sinfonia fantastica”.

(1803), compositore francese del periodo romantico, noto per la “Sinfonia fantastica”. Alfred de Musset (1810), poeta e drammaturgo francese, figura di spicco del romanticismo letterario.

(1810), poeta e drammaturgo francese, figura di spicco del romanticismo letterario. Max Born (1882), fisico tedesco, Premio Nobel per la fisica nel 1954 per le sue ricerche sulla meccanica quantistica.

(1882), fisico tedesco, Premio Nobel per la fisica nel 1954 per le sue ricerche sulla meccanica quantistica. Aleksandr Solzhenitsyn (1918), scrittore, drammaturgo e storico russo, Premio Nobel per la letteratura nel 1970, dissidente sovietico che denunciò i Gulag.

(1918), scrittore, drammaturgo e storico russo, Premio Nobel per la letteratura nel 1970, dissidente sovietico che denunciò i Gulag. Gianni Morandi (1944), cantante, attore e conduttore televisivo italiano, una delle colonne portanti della musica leggera nazionale.

(1944), cantante, attore e conduttore televisivo italiano, una delle colonne portanti della musica leggera nazionale. Nino Frassica (1950), attore, comico e personaggio televisivo italiano, celebre per il suo umorismo surreale.

(1950), attore, comico e personaggio televisivo italiano, celebre per il suo umorismo surreale. Jermaine Jackson (1954), cantante e musicista statunitense, membro dei Jackson 5 e fratello di Michael Jackson.

I principali morti l’11 dicembre

Si ricordano oggi le scomparsi di illustri personalità italiane e internazionali:

Carlo XII di Svezia (1718), sovrano svedese, noto per le sue doti militari e per il suo ruolo nella Grande guerra del Nord.

(1718), sovrano svedese, noto per le sue doti militari e per il suo ruolo nella Grande guerra del Nord. Sam Cooke (1964), cantante statunitense, considerato il “re del soul”, autore di brani immortali come “A Change Is Gonna Come”.

(1964), cantante statunitense, considerato il “re del soul”, autore di brani immortali come “A Change Is Gonna Come”. Bettie Page (2008), modella statunitense, icona leggendaria dello stile pin-up degli anni Cinquanta.

(2008), modella statunitense, icona leggendaria dello stile pin-up degli anni Cinquanta. Ravi Shankar (2012), musicista e compositore indiano, virtuoso del sitar che influenzò profondamente la musica occidentale, inclusi i Beatles.

I principali eventi dell’11 dicembre

Ecco una selezione dei fatti storici accaduti in questa data:

1941 : L’Italia fascista e la Germania nazista dichiarano guerra agli Stati Uniti d’America, internazionalizzando definitivamente il secondo conflitto mondiale.

: L’Italia fascista e la Germania nazista dichiarano guerra agli Stati Uniti d’America, internazionalizzando definitivamente il secondo conflitto mondiale. 1946 : Viene fondato a New York l’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia) con lo scopo di aiutare i bambini vittime della Seconda guerra mondiale.

: Viene fondato a New York l’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia) con lo scopo di aiutare i bambini vittime della Seconda guerra mondiale. 1972 : La missione Apollo 17 tocca il suolo lunare. Eugene Cernan e Harrison Schmitt diventano gli ultimi uomini a camminare sulla Luna nel XX secolo.

: La missione Apollo 17 tocca il suolo lunare. Eugene Cernan e Harrison Schmitt diventano gli ultimi uomini a camminare sulla Luna nel XX secolo. 1991 : A Maastricht, i paesi della Comunità Europea pongono le basi per l’unione monetaria e politica che porterà alla nascita dell’Unione Europea.

: A Maastricht, i paesi della Comunità Europea pongono le basi per l’unione monetaria e politica che porterà alla nascita dell’Unione Europea. 1997 : Viene redatto il Protocollo di Kyoto, un trattato internazionale volto a ridurre le emissioni di gas serra per contrastare il riscaldamento globale.

: Viene redatto il Protocollo di Kyoto, un trattato internazionale volto a ridurre le emissioni di gas serra per contrastare il riscaldamento globale. 2001: La Cina entra ufficialmente a far parte dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO), segnando una svolta nell’economia globale.

Giornata mondiale

Oggi si celebra la Giornata internazionale della montagna. Istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2003, la ricorrenza mira a creare consapevolezza sull’importanza delle montagne per la vita, sottolineando le opportunità e i limiti dello sviluppo delle regioni montane e costruendo alleanze per portare cambiamenti positivi.

Curiosità

L’eterno ragazzo : Gianni Morandi, nato oggi, è celebre non solo per le sue canzoni ma anche per la sua longevità artistica e fisica (è un appassionato maratoneta). Una curiosità riguarda le sue mani, spesso oggetto di autoironia per le loro grandi dimensioni, che sono diventate un suo tratto distintivo simpatico e riconoscibile.

: Gianni Morandi, nato oggi, è celebre non solo per le sue canzoni ma anche per la sua longevità artistica e fisica (è un appassionato maratoneta). Una curiosità riguarda le sue mani, spesso oggetto di autoironia per le loro grandi dimensioni, che sono diventate un suo tratto distintivo simpatico e riconoscibile. Il nonno del Nobel: Il fisico Max Born, nato l’11 dicembre, non è solo un gigante della scienza. È anche il nonno materno della celebre attrice e cantante Olivia Newton-John.

Citazione del giorno

“La linea che separa il bene dal male non passa attraverso gli stati, né attraverso le classi, né attraverso i partiti politici, ma attraversa ogni cuore umano.” (Aleksandr Solzhenitsyn)

